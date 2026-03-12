Carlos Rodríguez jura como alcalde de Toro y promete "madurez, altura institucional y sentido del deber"

Carlos Rodríguez ha sido elegido nuevo alcalde de Toro tras jurar el cargo en el Ayuntamiento y comprometerse a ejercerlo "con responsabilidad, humildad y respeto a la institución".

El secretario general del Partido Socialista de la localidad y hasta ahora concejal de Deportes y Promoción del consistorio prometió "cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde", siguiendo la fórmula establecida para estos casos: "con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental..."

En su primer discurso como primer edil, después de tomar el bastón de mando, y para sorpresa del Pleno, ser aplaudido por los señores concejales de todo el arco parlamentario municipal, Rodríguez agradeció la presencia de los miembros de la corporación municipal y reconoció el trabajo realizado por la anterior alcaldesa, Ángeles Medina.

"Las personas pasan, pero las instituciones permanecen y el esfuerzo de quienes han ocupado esta alcaldía siempre merece consideración y respeto", señaló.

El nuevo alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para los integrantes de la candidatura socialista y para los vecinos que respaldaron el proyecto del PSOE en las últimas elecciones municipales.

"Su apoyo constituye un mandato de trabajo, honradez y responsabilidad. Este cargo no me pertenece a mí, sino al conjunto de ciudadanos que confían en que gestionamos su Ayuntamiento con rigor y cercanía", afirmó.

Rodríguez destacó además el apoyo de su familia, a la que agradeció su paciencia y comprensión ante las exigencias de la vida pública. "Las responsabilidades públicas requieren de un tiempo que en ocasiones robamos a los más cercanos", reconoció.

El nuevo regidor aseguró asumir la alcaldía "plenamente consciente de la importancia del momento" y se comprometió a actuar con honestidad, transparencia y respeto a la legalidad, escuchando las inquietudes de los vecinos para mejorar el municipio.

Entre los principales retos de su mandato señaló reforzar la cercanía con la ciudadanía, facilitar la construcción de vivienda mediante la colaboración con empresas e instituciones, impulsar la creación de empleo y seguir dinamizando la ciudad a través del turismo, la cultura, los eventos deportivos y los festejos.

Rodríguez también tendió la mano al resto de grupos municipales para trabajar de forma conjunta por el futuro de la localidad. "Nuestro municipio necesita entendimiento, responsabilidad y colaboración. En esta alcaldía encontrarán diálogo y disposición", aseguró.

El nuevo alcalde subrayó que la política municipal es el ámbito institucional más próximo a la ciudadanía y defendió la necesidad de actuar "con madurez, altura institucional y sentido del deber".

"Ser alcalde de Toro es para mí un orgullo inmenso por serlo en la ciudad que me ha visto crecer", concluyó Rodríguez, quien cerró su intervención reiterando su compromiso de trabajar "con dedicación y rigor" por el bienestar de los vecinos de Toro.