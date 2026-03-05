El socialista Carlos Rodríguez será el nuevo alcalde de Toro: releva a Ángeles Medina tras el pacto de la moción de censura. Ayto. Toro.

La hasta ahora alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, ha anunciado formalmente este miércoles su renuncia al cargo durante el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, dando así cumplimiento al pacto alcanzado hace año y medio tras la moción de censura que desalojó al anterior regidor.

La sesión ha servido para oficializar el relevo al frente del Consistorio toresano, en virtud del acuerdo suscrito entre el PSOE y la agrupación Nos Movemos por Toro, con el apoyo del concejal de Futuro, que permitió a los socialistas acceder a la Alcaldía.

Tras la renuncia de Medina, el Pleno ha designado como alcalde en funciones al socialista Carlos Rodríguez Casares, quien tomará posesión definitiva del cargo en la sesión convocada para el próximo 11 de marzo a las 19.00 horas.

El traspaso de poderes estaba previsto inicialmente para finales de 2025, aunque se ha retrasado dos meses por cuestiones administrativas vinculadas a proyectos municipales en marcha. Entre ellos figura la promoción de viviendas impulsada junto a Somacyl y la Junta de Castilla y León, que requería la firma de documentación por parte de la alcaldesa saliente.

El Ayuntamiento de Toro reza en su cuenta de X: "Hoy es un día de emociones encontradas para nuestra ciudad. Ángeles Medina ha anunciado formalmente su renuncia al cargo en el Pleno Extraordinario celebrado esta mañana".

Rodríguez Casares asumirá la Alcaldía con varios proyectos estratégicos sobre la mesa, entre ellos el desarrollo del ciclo integral del agua, con una inversión prevista de tres millones de euros, y la futura rehabilitación del Teatro Latorre, para la que el Ayuntamiento ha solicitado financiación con cargo al 2% cultural del Estado.

Con la renuncia de su alcaldesa formalizada este miércoles, el Ayuntamiento de Toro inicia una nueva etapa política tal y como ambos grupos pactaron al inicio del presente mandato tras la moción de censura.