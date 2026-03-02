Toro celebra el 550 aniversario de la batalla que cambió la historia de Castilla: "La primera guerra vía comunicación"

La ciudad de Toro celebró el domingo 1 de marzo en un acto institucional la conmemoración del 550 aniversario de la Batalla de Toro, acontecimiento histórico ocurrido el 1 de marzo de 1476 en el marco de la Guerra de Sucesión Castellana y considerado un hito clave en la historia de España.

La conmemoración incluyó una ofrenda floral y un emotivo minuto de silencio en memoria de los caídos, en un acto de recuerdo y respeto hacia quienes participaron en una contienda que, según la tradición, tuvo uno de sus episodios más cruentos en el actual paraje conocido como 'La Vega' o 'Paraje de la Sangre'.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, subrayó durante su intervención la relevancia histórica de la batalla, que decidió la línea sucesoria en la Corona de Castilla, enfrentando a Juana 'la Beltraneja', apoyada por el rey de Portugal, con su tía la reina Isabel 'la Católica', respaldada por su marido, Fernando II de Aragón.

Medina explicó que, aunque el resultado militar fue técnicamente un empate, la victoria se consolidó a través de la estrategia comunicativa de Fernando, quien proclamó el triunfo, lo que debilitó la confianza del bando portugués y propició su retirada. "Fue la primera guerra que se ganó vía comunicación", señaló la regidora.

La alcaldesa destacó además que la batalla no solo supuso la consolidación de Isabel en el trono de Castilla, sino que marcó un punto de inflexión en la historia peninsular y europea.

"Si Isabel no hubiera ganado, ¿qué hubiera pasado con la Corona de Castilla, con la Península Ibérica o con América?", planteó, aludiendo al inicio de la Edad Moderna y a las profundas consecuencias históricas derivadas de aquel desenlace.

Otro de los aspectos que remarcó fue la instauración del primer hospital militar de campaña, impulsado por la reina Isabel ante la crudeza de los combates y el elevado número de heridos.

Un precedente que, según recordó, tuvo tal relevancia que hoy existe un hospital militar con el nombre de Toro en reconocimiento a este episodio.

Como principal novedad de esta edición, la escultura dedicada a Isabel la Católica ha sido trasladada desde su anterior ubicación a las inmediaciones del Alcázar de Toro, escenario también vinculado a los acontecimientos posteriores a la batalla.

La alcaldesa explicó que el anterior emplazamiento, situado junto al cruce de las carreteras de Salamanca y Peleas, no dignificaba suficientemente el significado histórico del monumento.

El nuevo espacio, junto al Alcázar, donde parte de las tropas portuguesas se refugiaron y fueron sitiadas, refuerza el simbolismo del conjunto.

Medina recordó asimismo episodios ligados a ese enclave, como el ajusticiamiento de Antonio García por su apoyo a Isabel y la posterior toma del Alcázar, tras la cual se retiraron las almenas como castigo.

"La Vega al fondo y la corona ofreciendo el Alcázar forman un símbolo muy importante", concluyó.

El acto reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Toro, reivindicando la Batalla de 1476 como uno de los grandes hitos de la historia local y nacional.