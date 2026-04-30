Toro convoca a las bodegas de la D.O. para analizar el impacto de las plantas de biogás y estudiar posibles acciones

El Ayuntamiento de Toro ha convocado a todas las bodegas locales y a la Denominación de Origen Toro a una reunión que se antoja vital. Desde el municipio se tiene claro que el vino de Toro es mucho más que un producto; es el alma de la ciudad y el sustento de muchas familias.

Por eso, ante la lógica preocupación que ha despertado la posible instalación de plantas de biogás en la zona, el consistorio ha decidido no quedarse de brazos cruzados y ha convocado a todas las bodegas locales y a la Denominación de Origen Toro a una reunión que se antoja vital.

La cita para empezar a trabajar juntos será el próximo miércoles 6 de mayo, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Esta iniciativa nace con un propósito muy humano: sentarse a escuchar a los bodegueros, entender sus miedos y analizar, con el consejo de los expertos de la D.O., qué efectos reales podrían tener estas industrias sobre sus viñedos.

En Toro se sabe bien que el vino es su gran seña de identidad ante el mundo y el motor que mueve su economía, por lo que el objetivo que plantea el Consistorio es proteger ese legado y asegurar que cualquier desarrollo futuro respete el entorno y el prestigio de sus caldos.

Por eso, el Ayuntamiento quiere crear un frente común para estudiar si este tipo de desarrollos son compatibles con el prestigio, la calidad y, sobre todo, el entorno natural donde nacen sus famosos tintos.

Insisten en que su compromiso con la defensa de los intereses de las bodegas es total. Cualquier paso que se dé en materia industrial, debe ser respetuoso con el paisaje y la actividad tradicional de la comarca.

La idea es establecer una estrategia de coordinación entre la administración local y los productores para garantizar que el futuro de Toro siga oliendo a viñedo y no se vea comprometido por proyectos que generen dudas en el sector.