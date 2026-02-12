El PSOE de Zamora recuerda que el PP "cerró" Monte la Reina en 1997: "Maíllo se limitó a acatar órdenes de Aznar"

El PSOE de Zamora ha respondido este jueves a las declaraciones realizadas este miércoles por el senador popular Fernando Martínez-Maíllo sobre el proyecto de Monte la Reina, en las que acusó al Ministerio de Defensa de seguir "sin concretar los plazos reales del proyecto" y de "dar largas" al mismo.

Los socialistas han asegurado que la reapertura del acuartelamiento en Toro será una realidad gracias "al compromiso firme y la inversión" del Gobierno y han recordado que el PP "cerró" el cuartel militar. Además, han asegurado que Martínez-Maíllo, "pese a las altas responsabilidades que ostentaba entonces en el PP de Zamora, no salió en defensa de su provincia y se limitó a acatar órdenes de Aznar".

Capacidad inicial en 2027

El PSOE de Zamora ha hecho hincapié en que la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha confirmado recientemente ante la Comisión de Defensa del Senado que el proyecto del nuevo cuartel de Monte la Reina "avanza muy favorablemente" y que "se prevé que empiece a funcionar con una capacidad inicial en 2027, con obras ya adjudicadas y ejecutándose fases esenciales del mismo".

"Lejos de dar largas, el Ministerio de Defensa ha licitado nuevas partes de urbanización por valor de más de 41 millones de euros, y contempla actuaciones importantes dentro del Plan Anual de Contratación para 2026, con inversiones de más de 86 millones de euros y un presupuesto total previsto superior a 130 millones para completar el proyecto", ha señalado el partido.

Los socialistas han afirmado que "este proyecto, que generará empleo y dinamización económica en la provincia, es también una herramienta para combatir la despoblación y reforzar el empleo en la tierra, con la llegada prevista de hasta 1.400 efectivos entre militares y personal asociado cuando la base esté operativa".

"Se cerró con el PP"

El secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, ha señalado que "conviene tener memoria. Monte la Reina se cerró con un Gobierno del Partido Popular y fue también el Partido Popular quien puso a la venta esos terrenos". "Ahora es un Gobierno progresista el que está invirtiendo más de cien millones de euros para devolver a Zamora una infraestructura estratégica que nunca debió perder", ha añadido.

De esta manera, los socialistas han recordado que "el cuartel militar de Monte la Reina cerró en 1997, durante un gobierno del Partido Popular, y que entonces, pese a las altas responsabilidades que ostentaba en el PP de Zamora, Martínez-Maíllo no salió en defensa de su provincia ni impulsó recuperaciones de infraestructuras estratégicas como esta, se limitó entonces a acatar órdenes de Aznar".

El PSOE de Zamora ha destacado "el compromiso personal y político" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, que han trabajado "de forma decidida para que Monte la Reina vuelva a ser una realidad".

"Si hoy estamos hablando de un proyecto tan importante para nuestra provincia es gracias a la voluntad política del Ministerio de Defensa y al compromiso firme del Gobierno de España con Zamora", han subrayado, insistiendo en que "lo que hoy se hace realidad es fruto del esfuerzo del Gobierno de España y de la colaboración entre administraciones con visión de futuro".

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, señala que los socialistas seguirán "defendiendo con datos y hechos el avance de Monte la Reina y reclamando responsabilidad política a quienes intentan confundir a la opinión pública con informaciones sesgadas o interesadas".