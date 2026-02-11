Maíllo acusa a Defensa de “dar largas” con Monte la Reina y denuncia que evita fijar plazos

El senador del Partido Popular por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado este miércoles en la Comisión de Defensa del Senado que el Ministerio de Defensa sigue sin concretar los plazos reales del proyecto de Monte la Reina.

Según ha asegurado, la secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, no respondió con claridad a las preguntas formuladas y evitó comprometer un calendario definido para la apertura del nuevo cuartel.

Martínez-Maíllo había registrado tres preguntas sobre el estado de la tramitación administrativa, los plazos previstos para el inicio y la finalización de las obras y la fecha estimada de apertura del acuartelamiento. Sin embargo, el senador zamorano ha calificado la respuesta de “evasiva y sin fechas concretas”.

“El Gobierno sigue sin dar fechas exactas. Zamora merece certezas y compromisos claros”, afirmó durante su intervención.

El dirigente popular defendió además que Monte la Reina “no es un proyecto de partido ni de nadie en particular, sino un proyecto de todos”, y recordó que el PP ha mantenido “una posición de apoyo absoluto desde el primer momento”, al tiempo que reivindicó su papel de control al Ejecutivo.

“Es un proyecto vertebrador para nuestra provincia. Tiene todo el apoyo del Partido Popular para su desarrollo, pero eso no impide que ejerzamos nuestra labor de control y fiscalización desde una oposición constructiva, con el único objetivo de que Monte la Reina sea una realidad cuanto antes, con los 1.400 militares comprometidos”, sostuvo.

En su intervención, Martínez-Maíllo también apuntó a la incertidumbre derivada de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y preguntó expresamente si esa situación puede afectar al ritmo del proyecto.

Asimismo, recordó que la Junta de Castilla y León “ha cumplido y ha hecho su parte” y reclamó al Gobierno central “la misma lealtad institucional” para que la iniciativa avance sin demoras.

El senador popular puso el foco, además, en lo que consideró una falta de rigor durante la sesión, al asegurar que la secretaria de Estado llegó a confundir Monte la Reina con el antiguo Cuartel Viriato, un extremo que calificó de “falta de rigor en un asunto clave para Zamora”.

“El proyecto de recuperación de Monte la Reina nació de la iniciativa de las autoridades locales y de la sociedad civil zamorana, que nunca renunció a recuperar lo que se perdió. Hoy exigimos claridad, compromiso y lealtad institucional”, añadió.

Martínez-Maíllo cerró su intervención apelando a la dimensión estratégica del proyecto y a su impacto territorial: “Pedimos lealtad y exigimos lealtad. Este es un proyecto de Estado, con una dimensión militar estratégica, pero también fundamental en la lucha contra la despoblación. Nosotros vamos a seguir colaborando desde todas las instituciones con absoluta lealtad. Cuente con nosotros”.

El Partido Popular reiteró que mantendrá una oposición “firme pero constructiva” para que Monte la Reina avance, a su juicio, con transparencia, calendario definido y compromisos cumplidos.