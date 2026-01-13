La primera fase del acuartelamiento de Monte la Reina estará concluida "en breve"

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, señaló hoy que la primera fase de las obras del futuro acuartelamiento de Monte la Reina, en el que se ubicará, al menos, una unidad del Ejército de Tierra, sobre los terrenos del antiguo campamento militar, en el término municipal de Toro (Zamora), estará "concluida en breve". Se trata, según explicó, "de todo el cerramiento perimetral y la rehabilitación de los edificios del antiguo acuartelamiento que permanecen y también de los campos de tiro".

"Muy pronto -prosiguió la dirigente de Defensa- vamos a iniciar las obras de lo que llamamos el tejido nervioso del acuartelamiento, que es todo lo que tiene que ver con la acometida de aguas, el alcantarillado, pero sobre todo con las conexiones seguras, tanto de internet, como de telefonía o electricidad y demás". "Las obras avanzan a muy buen ritmo", enfatizó, informa Ical.

El pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato para la construcción de la segunda fase de las obras de urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 del futuro acuartelamiento de Monte la Reina. El contrato, según apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado, tendrá un valor estimado de 13.885.631,52 euros y tendrá una duración de doce meses a partir del día siguiente al acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

Precisamente, el líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, que se reunió con Valcarce en el Senado, puso Monte la Reina como ejemplo de los proyectos que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa, "otrora una Ministerio poco inversor", en Castilla y León. En la lista incluyó además el nuevo acuerdo para la fabricación de drones en León y Valladolid, el centro de tecnología avanzada en Soria (Numante) o el contrato con más de 163 puestos de trabajo en Palencia. "Estamos hablando de más de 500 millones de euros de inversión del Gobierno de España y más de dos mil empleos creados que se van a poner encima de la mesa", enfatizó.