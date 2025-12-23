Autorizada la segunda fase de urbanización del cuartel de Monte la Reina: 12 meses y casi 14 millones de euros
El proyecto contempla varias actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de las unidades logísticas.
Más información: Defensa invertirá 27 millones en el "sistema nervioso" de Monte la Reina y eleva a 130 millones la inversión total en Zamora
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la construcción de la segunda fase de las obras de urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora).
El proyecto contempla la formación de la red viaria interior y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas.
Incluye también las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas y red contra incendios.
Todas estas actuaciones son necesarias para dotar a las parcelas de los servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades logísticas.
El contrato tendrá un valor estimado de 13.885.631,52 euros y tendrá una duración de doce meses a partir del día siguiente del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.