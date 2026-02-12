Gasolina con fondos municipales: la Fiscalía envía al juzgado la denuncia contra el alcalde del PP de Pereruela

El Ayuntamiento del municipio zamorano de Pereruela y el alcalde, David Lagarejos, en un montaje de EL ESPAÑOL

La Fiscalía ha resuelto este jueves enviar al juzgado la denuncia presentada contra el alcalde del Partido Popular en el municipio zamorano de Pereruela, David Lagarejos Alonso, y el concejal de Vox, Domingo Ramos García por presunta malversación al pagar con fondos municipales la gasolina de vehículos privados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pereruela ha informado de que la Fiscalía ha acordado remitir al Juzgado competente las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada por los concejales socialistas, con el fin de que se incoe el procedimiento penal que corresponda.

La denuncia se centra en varias actuaciones que supusieron el cargo de gastos de combustible de vehículos particulares a la cuenta del Ayuntamiento.

En concreto, se aportaron facturas de agosto y septiembre de 2024 por el repostaje de la furgoneta particular del concejal Domingo Ramos, cargando los gastos a la cuenta municipal. Según ha señalado el Grupo Socialista, el alcalde del Partido Popular, David Lagarejos, "reconoció y manifestó haber autorizado estos cargos a pesar de que el Ayuntamiento dispone de vehículos oficiales y existe un régimen de dietas para gastos de desplazamiento".

"Además, el alcalde popular también reconoció que su padre había suministrado gasoil a su vehículo particular con cargo al Ayuntamiento, según consta en una factura de agosto de 2024", ha añadido.

Según el Grupo Socialista, la Fiscalía, tras la investigación de la Guardia Civil, afirma "que se desprenden indicios de la posible comisión de un delito de Malversación al constar que el Ayuntamiento de Pereruela abonó repostajes de combustible de vehículos ajenos al consistorio sin que se justificara el gasto con cargo al erario público".

"Asimismo, se aprecian indicios de Tráfico de Influencias al constar que el alcalde "conocía y consentía los cargos en la gasolinera que realizaba el concejal", ha señalado.

Los concejales socialistas señalan que desde hace meses vienen advirtiendo "de falta de información, opacidad en la tramitación de expedientes y actuaciones municipales que podrían no ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos", lo que llevó al Grupo Socialista a "trasladar los hechos a la Fiscalía en defensa del interés general".

"Nuestra obligación como representantes públicos es velar por la legalidad y por el buen uso de los recursos municipales. Si hay dudas razonables, deben investigarse", han subrayado los ediles del PSOE.