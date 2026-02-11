Inconsciente una mujer de 60 años tras ser atropellada por un autobús en la rotonda de la plaza de toros de Ávila

El suceso se ha producido a las 19:42 horas. Más información sobre sucesos: Las fuertes rachas de viento derriban un chopo: cae en una carretera de Zamora y obliga a intervenir a los bomberos

Una mujer ha resultado herida y ha quedado inconsciente tras ser atropellada por un autobús en Ávila, en la rotonda de la plaza de toros de la capital abulense, en la carretera Burgohondo, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 19:42 horas de la tarde y se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

Desde Emergencias Sanitarias han informado de que la mujer herida en el atropello tiene 60 años.

Ha sido atendida por una ambulancia de soporte vital básico y por personal sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, y más tarde trasladada en ambulancia al hospital de Ávila.