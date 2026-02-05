VÍDEO | Varias carreteras cortadas y carriles inundados en la provincia de Zamora tras el paso de la borrasca Leonardo

Varias carreteras inundadas y carriles cortados por las intensas lluvias en la provincia de Zamora. La Diputación ha alertado de que la situación este jueves sigue siendo delicada en numerosos puntos de la red provincial de carreteras debido a la acumulación de balsas de agua provocadas por las fuertes precipitaciones asociadas a la Borrasca Leonardo a su paso por la provincia.

La institución provincial ha informado de que tanto la empresa de mantenimiento de carreteras como los operarios del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora están trabajando para señalizar y achicar el agua en los puntos más conflictivos, pero ha señalado que “no es posible atender todas las incidencias, especialmente si las lluvias continúan”.

Entre otras, se encuentran afectadas las siguientes carreteras: Sayago: Formariz – Fariza, Tábara-Alba: Ferreras de Arriba – Ferreras de Abajo, ZA-P-2327, desde la N-122 a Almendra, ZA-P-1304, km 7, entre Torres del Carrizal y Cerecinos del Carrizal, ZA-P-1304, pk 6,400: ha sido cortado el carril izquierdo, que se encuentra anegado con 30 centímetros de agua.

Además se ha constatado la salida de varios vehículos de la vía a causa de estas balsas de agua. La Diputación ha pedido a todos los conductores que extremen las precauciones: reduzcan la velocidad, eviten desplazamientos innecesarios y no atraviesen zonas inundadas.

A esta hora hay, además, 35 estaciones de aforo de la CHD en alerta, ocho de ellas en Zamora, siete de nivel amarillo (Toro en el Duero; Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa en el Órbigo; Puebla, Camarzana y Mózar en el Tera, y Benegiles en el Valderaduey) y una de nivel naranja (Santa Eulalia de Rionegro, río Negro).