León en alerta roja: cortados los accesos a los ríos Bernesga y Torío por el aumento del caudal

Cortados los accesos a los ríos Bernesga y Torío por el aumento del caudal Ayto de León

El Ayuntamiento de León ha procedido este lunes por la tarde al cierre total de los accesos a las veredas de los ríos Bernesga y Torío. Esta medida de precaución se toma tras la activación del nivel de alerta roja por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), debido al notable incremento del caudal registrado en las últimas horas.

Desde la mañana de hoy, la crecida ya había obligado a inhabilitar puntos clave de la ciudad con pasarelas peatonales donde está prohibido el acceso a todas las estructuras sobre el río Bernesga.

Paso subterráneo: El tránsito bajo el Puente de los Leones permanece cortado por acumulación de agua.

Según los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno en León (actualizados a las 18:00 h), la situación hidrológica es especialmente preocupante en dos puntos: en la capital León con el Bernesga y en Alija de la Ribera.

Situación de los ríos en León

Las autoridades piden extremar la precaución en riberas, vados y zonas inundables. El riesgo de desbordamiento es alto, especialmente en el entorno urbano de la capital.

Alerta Amarilla

La provincia también mantiene bajo vigilancia otros cauces que presentan niveles elevados, aunque fuera del umbral de riesgo extremo por el momento.

Se encuentran en alerta amarilla los ríos Cea (Villaverde de Arcayos y Sahagún), Duerna (Santiago de la Valduerna), Esla (Villalobar y Benamariel), Omaña y Órbigo.