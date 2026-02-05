Las fuertes lluvias y el viento provocan el derrumbe de una vivienda en León

Las fuertes lluvias acumuladas durante los últimos días, combinadas con un intenso temporal de viento que ha alcanzado rachas de hasta 70 km/h, han provocado el derrumbe parcial de una vivienda situada en la avenida de Madrid, en la barriada de Puente Castro de la ciudad de León.

El colapso ha tenido lugar este jueves, cuando la estructura de la casa no ha podido resistir más la humedad extrema provocada por el mal tiempo. A pesar de la gravedad del suceso, no se han registrado daños personales ni heridos.

Parte de la fachada y materiales han caído sobre la acera, generando una situación de riesgo para los peatones, aunque afortunadamente no había nadie en el lugar en ese momento. Rápidamente han acudido al lugar efectivos de los Bomberos de León y de la Policía Local, que han acordonado la zona, han asegurado el perímetro y han iniciado las labores de contención y retirada de escombros para evitar nuevos peligros.

Los Bomberos de León acordonan el lugar en el que se ha derrumbado la vivienda, este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla en la provincia por las condiciones adversas, que han puesto en jaque a numerosas estructuras ya debilitadas por la persistente humedad.