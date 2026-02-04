VÍDEO | Recuperan en Italia una espectacular talla de madera policromada del siglo XV robada en 1979 en Astudillo

La Guardia Civil, en una operación conjunta desarrollada con el Comando para la Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri (TPC), ha recuperado en Génova (Italia) una talla del siglo XV robada en diciembre de 1979 en Astudillo (Palencia), atribuida al famoso escultor Gil de Siloé, y que representa a San Lucas.

Dicho robo, en el que fueron sustraídos diversos objetos del retablo mayor de la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo, es uno de los muchos que asolaron la geografía española durante la década de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Robada en 1979

La recuperación de esta pieza es fruto de una investigación que comenzó en julio de 2021, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la localización de la talla de San Lucas en Italia, gracias a la colaboración de unos anticuarios, que se interesaron por adquirir la pieza cuando la vieron puesta a la venta en una conocida sala de subastas del norte de Italia.

Fueron ellos los que, posteriormente, descubrieron que se trataba de una talla robada a finales de los años 70, tras recopilar gran parte de la información que existía sobre la obra para identificarla.

Se trata de una escultura de madera policromada, de unos 70 centímetros de altura, que formaba parte del retablo mayor de la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo (Palencia), del que también fueron robados el mismo día seis apóstoles, los cuatro evangelistas, una escultura exenta y una cruz.

Una talla del siglo XV

El retablo de Santa Eugenia es una obra atribuida a Gil de Siloé, que fue una de las figuras más destacadas de la escultura española de finales del siglo XV, cuando las formas del gótico postrero, hibridadas por las del arte mudéjar y las influencias flamencas de tipo flamígero, dieron origen al conocido como gótico isabelino, exclusivo de España.

Una vez iniciada la investigación por parte de la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se pudo recuperar en sus archivos la denuncia presentada en su día por el párroco de la iglesia de Santa Eugenia de Astudillo (Palencia). Además, gracias a la utilización de documentación y fotografías antiguas, se confirmó que se trataba de la misma talla.

A instancias de la Guardia Civil, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia, Plaza nº 2, al frente de esta investigación, emitió una Orden Europea de Investigación a Italia, al objeto de proceder a la intervención cautelar de la obra y poder iniciar así las labores de restitución a España. Además, se solicitó la colaboración de EUROJUST, desde donde se agilizó la comunicación interjudicial.

Finalmente, 45 años después del robo, la pieza fue repatriada a España el pasado mes de julio, gracias a la eficaz ayuda y colaboración de las autoridades judiciales y culturales italianas, así como del arma de Carabinieri, habiendo permanecido en depósito durante estos meses en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid.

Acto de entrega

Finalmente, se ha celebrado un acto de entrega de la talla de San Lucas en la sede del Museo Diocesano de Palencia, al que han acudido el Obispo de Palencia, el Subdirector General de Registros y Documentación del Ministerio de Cultura, el Director de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, así como representantes del Arma de Carabinieri.