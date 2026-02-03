Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el viernes en Palencia

La asociación Sosdesaparecidos ha informado este martes, 3 de febrero, de la desaparición de Carlos San Modesto. V., un hombre de 42 años al que se le perdió el rastro el pasado viernes, 30 de enero, en Palencia.

Tiene 42 años, mide 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene pelo oscuro. Además, la asociación ha catalogado a este hombre como “persona vulnerable”.

El desaparecido viste un pantalón gris, una cazadora negra y un gorro negro, como han señalado las mismas fuentes.

Desde Sosdesaparecidos han ofrecido el teléfono: 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es para que cualquier persona que sepa algo del paradero de esta persona, facilite información a la mayor brevedad posible.