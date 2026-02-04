Muere la mujer de 76 años intoxicada en Santovenia tras 9 días hospitalizada: en el suceso falleció también su marido

La calle Caseta de Santovenia, donde se ha originado el fuego. Fotografía: Google Maps

Final trágico. Más aún. La mujer de 76 que resultó intoxicada tras una mala combustión de la caldera en su vivienda de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga ha fallecido este lunes, 2 de enero, como han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se produjo el pasado sábado, 24 de enero. A las 10:55 horas de la mañana en el número 7 de la calle Caseta de la localidad vallisoletana. En el mismo falleció el marido de la mujer que ha perdido la vida este lunes.

Los alertantes dieron la voz de alarma alertando que había mucho humo y dos personas afectadas dentro de la vivienda.

Desde el 112 se informaba a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizaba una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmaba la muerte del hombre, de 75 años y atendía a su mujer, de 76 años, que era trasladada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Finalmente, la mujer ha fallecido tras nueve días de lucha, tras esa intoxicación debido a la mala combustión de la caldera.