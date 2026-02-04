Trasladan en UVI móvil a un joven de 18 años atrapado en un coche tras estamparse contra un árbol en la provincia de Burgos

Imagen de archivo de los servicios de emergencia de Sacyl tras un accidente en Castilla y León Ical

Un joven de 18 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado en UVI móvil después de salirse de la carretera el turismo en el que viajaba y estamparse contra un árbol en Torrelara (Burgos).

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, una llamada a las 23:15 horas de esta pasada noche del martes ha solicitado asistencia sanitaria para el joven que estaba atrapado en el coche tras el accidente.

Los hechos han ocurrido en el kilómetro 22 de la carretera BU-P-8012 y el aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil junto al personal sanitario.

Finalmente, tras atender al joven en el lugar del siniestro, éste ha sido trasladado en la UVI móvil hasta el hospital de Burgos.