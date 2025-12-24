IU Zamora se presentará a las elecciones de Castilla y León en solitario, desmarcándose del resto de provincias

Izquierda Unida se presentará en solitario en la provincia de Zamora en las elecciones autonómicas de Castilla y León. La formación confía en la fuerza de una marca con gran implantación en ese territorio −la ciudad de Zamora es la única capital de provincia de España en la que gobierna IU− y recela de una coalición con Podemos y Sumar. De hecho, IU de Zamora siempre ha rechazado ese tipo de uniones en el pasado y no ha participado activamente en las campañas de las coaliciones en los comicios autonómicos precedentes.

El candidato de la formación, según ha adelantado eldiario.es, será el coordinador provincial de IU en Zamora, Miguel Ángel Viñas, que encabezará una lista integrada por afiliados, simpatizantes o personas elegidas desde la formación en la provincia que ha sido refrendada por la asamblea.

IU de Zamora ha optado, pues, por presentarse con su propia marca y se ha desmarcado de la coalición impulsada entre el partido a nivel autonómico con Sumar y Verdes-Equo y abierta a la participación de Podemos. Esta misma semana, el coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, mostraba su "mano tendida" a la formación morada con la intención de emular el "éxito" de Unidas por Extremadura, que subió de cuatro a siete diputados en la Asamblea regional en las elecciones del pasado domingo.

Un bastión de IU

Izquierda Unida mantiene desde junio de 2015 el Gobierno de la ciudad de Zamora, en lo que se ha convertido en el único feudo municipal de la formación en una capital de provincia española. Francisco Guarido, concejal desde 1999 y alcalde ininterrumpido durante tres mandatos, ha logrado consolidar un modelo de gestión basado en la proximidad, la transparencia y políticas sociales que ha trascendido las fronteras ideológicas tradicionales de una ciudad históricamente conservadora.

El fenómeno zamorano destaca por su excepcionalidad en un contexto nacional donde IU ha perdido terreno en sus plazas fuertes. En las elecciones municipales, de mayo de 2023, IU se mantuvo como fuerza más votada con diez concejales −frente a los ocho del PP, tres del PSOE y dos de Zamora Sí y Vox− aunque perdió la mayoría absoluta lograda en 2019.

Guarido fue investido por tercera vez gracias al respaldo socialista, en una investidura que reflejó la preferencia de los zamoranos por la continuidad de un equipo que prioriza la gestión cotidiana sobre las grandes batallas ideológicas.

Objetivo: dar la sorpresa

Este apoyo transversal −incluso entre votantes conservadores− se explica por medidas como la contención de la deuda municipal, el impulso de obras de humanización y ayudas directas a familias vulnerables, que han generado una fidelidad difícil de replicar en otros territorios. Al final de 2025, con un año marcado por un récord histórico de obras en ejecución, Guarido ya mira hacia el horizonte de 2027, cuando dejará la Alcaldía tras una década al frente.

El regidor ha confirmado que no repetirá como candidato, abriendo un proceso sucesorio en IU Zamora que pondrá a prueba la capacidad de la formación para mantener su hegemonía local sin el carisma personal del actual alcalde. Mientras tanto, Zamora sigue siendo el oasis rojo en un panorama político autonómico y provincial dominado por la derecha y el partido, sabedor de la fuerza de su marca en la provincia zamorana, ha optado por concurrir en solitario a las elecciones de marzo con el objetivo de lograr representación en las Cortes.