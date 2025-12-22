Vuelve a Codesal la tradicional carrera Muy Silvestre: gran chocolatada y concurso de disfraces

El próximo domingo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, vuelve a Codesal (Manzanal de Arriba) la Muy Silvestre, una de las pruebas más consolidadas dentro del calendario deportivo zamorano, más que nada, por el derroche de «energía vital» y el sentido del humor de los participantes que cada año se acercan a este pueblo de La Carballeda, en plena Sierra de la Culebra.

En esta edición, la XIII, se han inscrito 450 corredores para recorrer una de las 3 distancias que se disputarán a partir de las cuatro de la tarde: los 8 kilómetros del Trail, los 6 kilómetros de la prueba de Andarines y los 2 kilómetros del Minitrail pensado para los menores de 14 años que recorren caminos tradicionales del pueblo. No faltarán ni la chocolatada ni el concurso de disfraces.

La presentación de la Muy Silvestre 2025 ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, con la participación del diputado de Juventud y Deportes de la institución provincial, Juan del Canto Sevillano, y la directora técnica de la prueba y representante CD Traileros de Codesal, Aida Maestre, que han estado acompañados por Yolanda Clemente, también representante del club.

CD Traileros de Codesal organiza la prueba con la colaboración de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba y varios patrocinadores privados, que les apoyan económicamente y con productos de la tierra. Lo hace desde 2011, cuando sólo participaron 15 personas del pueblo con "dorsales hechos con un folio", "algo espontáneo", como recordaba ayer Aida Maestre.

Con el tiempo se ha convertido, como ha recordado Juan del Canto, en una prueba "muy consolidada en nuestro calendario" y que llena de vida "nuestro mundo rural". No en vano, no son sólo las más de 400 personas que se calzarán las zapatillas para participar en la prueba, sino que "vendrán acompañadas seguramente de familia y demás que harán que sea un día de fiesta en el pueblo".

El diputado de Deportes animó a los zamoranos a que acudan a presenciar esta prueba que, gracias al boca a boca, con los años ha ido creciendo hasta alcanzar las 450 inscripciones, que este 2025 se han cubierto en menos de tres semanas.

Aida Maestre agradece el respaldo de los patrocinadores y la respuesta de los corredores y de los acompañantes, ya que entre unos y otros consiguen que "la San Silvestre tenga un ambiente familiar, cercano, amable… Nosotros solo ponemos una base y un día, y son ellos, con el buen rollo que traen a Codesal, los que crean lo que nosotros llamamos el ambiente y el espíritu Muy Silvestre. Aunque yo quisiera ahora contar cómo es, no se puede: tenéis que venir y vivirlo allí".

Así lo explicó la representante de la organización, quien también destacó el enorme impacto económico que la competición genera en un pueblo de apenas un centenar de habitantes que en un día reúne a más de un millar de personas.

La Muy Silvestre 2025 mantiene las 3 modalidades de años anteriores. Por un lado, un Trail de 8 kilómetros de longitud, con 200 metros de desnivel positivo que transcurre principalmente por camino tradicional y sendero y que alcanza su punto más alto en la Peña de las Palomas, desde donde se puede ver la Sierra de la Culebra y la Sierra de la Cabrera si el día está despejado. 255 participantes van a recorrer esta distancia.

Luego está la prueba de Andarines, de 6 kilómetros también por sendero y camino tradicional. Con 167 inscritos, que van a disfrutar de los pinares, los robledales y de toda la Sierra de la Culebra.

Y, para los menores de 14 años, un Minitrail de 2 kilómetros con 30 inscritos. Por supuesto, no faltarán dos de sus señas de identidad: la chocolatada y el concurso de disfraces, que, por lo que han comprobado los organizadores en redes sociales, está generando mucho interés.