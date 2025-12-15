Fermoselle estrena un aparcamiento disuasorio con un centenar de plazas para peatonalizar su casco histórico

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado en Fermoselle las obras del nuevo aparcamiento disuasorio, acompañado por el diputado provincial por Sayago, José Ignacio Isidro, el alcalde, José Manuel Pilo, y concejales del grupo de gobierno. Los trabajos están prácticamente finalizados, pendientes únicamente de los remates de jardinería.

La actuación se ha ejecutado en el paseo de la Ronda, sobre los terrenos de la antigua plaza de toros, actualmente en desuso. La inversión asciende a 347.000 euros y tiene como objetivo facilitar la peatonalización del casco histórico-artístico de la localidad, uno de los principales reclamos patrimoniales y turísticos de Fermoselle.

El nuevo aparcamiento permitirá resolver el déficit de estacionamiento existente y mejorar la movilidad urbana. También contribuirá a ordenar los flujos turísticos, especialmente en los periodos de mayor afluencia, como los fines de semana y los meses de verano, cuando la presión de visitantes es más intensa.

La infraestructura cuenta con una superficie de 3.371 metros cuadrados y dispone de alrededor de un centenar de plazas. Incluye espacios para autocaravanas, plazas reservadas para personas con discapacidad, zonas específicas para motocicletas y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El diseño incorpora criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Durante la visita, Javier Faúndez ha explicado que esta actuación "mejora de forma notable la calidad del espacio público, facilita la peatonalización del casco histórico y refuerza el atractivo turístico de Fermoselle".

El presidente de la Diputación ha subrayado, además, el compromiso de la institución provincial con el desarrollo equilibrado del territorio y con la lucha contra la despoblación, especialmente en municipios rurales con un alto valor patrimonial y paisajístico como Fermoselle.

El aparcamiento se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero'. Este programa está promovido por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

El Plan cuenta con una inversión global de 4.387.801 euros, procedentes de Fondos Europeos Next Generation EU. Se desarrolla en 19 municipios zamoranos vinculados por el río Duero, que conforman un destino turístico diferenciado por la combinación de patrimonio histórico, valores ecológicos y una destacada dimensión transfronteriza.

Nuevo alumbrado

De forma complementaria, en Fermoselle se ha llevado a cabo una renovación integral del alumbrado público. La actuación está orientada a mejorar la eficiencia energética y a reducir de forma significativa el consumo eléctrico del municipio.



El proyecto ha consistido en la sustitución de luminarias con tecnologías obsoletas, como vapor de mercurio, vapor de sodio o halogenuros metálicos, por nuevas luminarias LED de alta eficiencia. La selección se ha realizado en función de las necesidades reales del municipio y de estudios lumínicos específicos.

En total, se han sustituido 892 luminarias y se han renovado 16 cuadros eléctricos. Además, se han instalado nodos de telegestión en cada punto de luz y una plataforma de gestión centralizada que permite optimizar horarios y potencias de encendido.

Gracias a esta intervención, Fermoselle ha reducido un 58 por ciento la potencia instalada, que ha pasado de 80.819 a 34.405 vatios. El consumo energético anual ha disminuido un 70 por ciento, de 329.822,34 kWh a 102.664,52 kWh.

El presupuesto base de licitación de la renovación del alumbrado ascendió a 723.193,45 euros. Finalmente, la actuación fue adjudicada por un importe de 591.606,32 euros, lo que supone una baja cercana al 18 por ciento respecto al presupuesto inicial.