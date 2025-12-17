La Diputación de Zamora moderniza las rutas de Sanabria con códigos QR y novedosas herramientas digitales

La Diputación de Zamora ha adjudicado el servicio de digitalización, señalización con códigos QR y promoción de las rutas de senderismo de la comarca de Sanabria.

El contrato cuenta con un presupuesto de 17.764,05 euros y permitirá modernizar la información de las rutas, mejorar su señalización sobre el terreno y reforzar su promoción turística mediante herramientas digitales accesibles para visitantes y vecinos.

Esta iniciativa se enmarca en la Actuación 9 del Plan de Sostenibilidad Turística y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo, adaptado a las nuevas demandas del turismo de naturaleza y activo.

Lago de Sanabria Patronato Provincial de Turismo de Zamora

El proyecto contribuirá a poner en valor el patrimonio natural de Sanabria, facilitar el acceso a información actualizada sobre los itinerarios y mejorar la experiencia de los senderistas. Además, refuerza la imagen del territorio como destino turístico de calidad.

Desde la Diputación se subraya la relevancia de este tipo de actuaciones para dinamizar el medio rural, apoyar el desarrollo económico de la zona y aprovechar los fondos europeos para modernizar los recursos turísticos de la provincia, generando riqueza, empleo y fomentando el asentamiento de población.

El objetivo general del PSTD Comarca de Sanabria es desarrollar un modelo de turismo sostenible, que potencie los recursos existentes, diversifique la oferta, mejore la calidad turística, impulse la promoción y fomente la capacitación profesional.

La comarca destaca por su alto valor ambiental y cultural, con abundantes recursos naturales y un amplio patrimonio etnográfico e histórico-artístico.

El Plan busca combinar deporte, naturaleza y cultura, mediante un paquete de actividades turísticas orientadas al ecoturismo, turismo de aventura y turismo cultural.

Se pretende diversificar la oferta y reforzar la posición de Sanabria como destino integral para quienes buscan experiencias de ocio activo y cultural.

El ámbito de actuación abarca los municipios de Puebla de Sanabria, Galende, Porto, Lubián, Hermisende, Robleda-Cervantes y Pías, situados en el noroeste de la provincia de Zamora, consolidando la comarca como un referente en turismo sostenible, moderno y de calidad.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Sanabria y está financiada con fondos europeos NextGenerationEU.