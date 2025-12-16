La Diputación de Zamora invierte 213.000 euros para reforzar la carretera entre Santa Colomba y Arcos de la Polvorosa

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y la responsable del Área de Carreteras, Atilana Martínez

La Diputación de Zamora ha ejecutado las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme en la carretera ZA-P-2544, entre Santa Colomba de las Monjas y Arcos de la Polvorosa.

La actuación ha supuesto una inversión de 213.000 euros, financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

Las obras han consistido en el acondicionamiento integral y el refuerzo del firme de la ZA-P-2544, desde la salida de Santa Colomba de las Monjas hasta la entrada de Arcos de la Polvorosa.

El tramo intervenido tiene una longitud total de 1.382 metros y una sección tipo con una anchura de 6,10 metros en la capa de rodadura.

Para incrementar el ancho de la plataforma se han excavado dos franjas laterales, posteriormente rellenadas con más de 252 metros cúbicos de hormigón en cuñas. A continuación, se ha extendido una capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor.

En total se han empleado 1.400 toneladas de aglomerado en caliente. La actuación se ha completado con el reperfilado y arrope de arcenes, así como con la instalación de nueva señalización horizontal, vertical y balizamiento, lo que mejora de forma notable la seguridad vial y la comodidad de los usuarios.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha visitado los trabajos acompañado por la responsable del Área de Carreteras, Atilana Martínez Mayado.

En la visita han estado presentes los alcaldes de ambas localidades, Alejandro Nieto Ubierna y Roberto Rodríguez López, así como el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez.

También han asistido el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado provincial por la circunscripción de Benavente, Emilio Fernández Martínez.

La presencia institucional ha permitido comprobar sobre el terreno el resultado de una intervención centrada en mejorar la seguridad y la funcionalidad de esta vía de conexión comarcal.

Los alcaldes de Santa Colomba de las Monjas y Arcos de la Polvorosa han trasladado su “agradecimiento” al presidente y al equipo de gobierno provincial, que lidera Javier Faúndez, por una intervención que consideran clave para mejorar la comunicación entre ambos municipios.