La Diputación de Zamora y la Junta actuarán en 13 repetidores para mejorar la señal de TDT a casi 18.800 zamoranos

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, durante la presentación del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones, este lunes

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, han informado hoy del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones para optimizar la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso a este servicio básico a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

El acuerdo contempla una inversión total de la Diputación de 130.000 euros, repartidos en dos anualidades: 65.000 euros en 2025 y otros 65.000 euros ya consignados para 2026, y responde a las dificultades trasladadas por numerosos alcaldes de la provincia ante los problemas de recepción de la señal de televisión en distintos núcleos rurales.

Javier Faúndez ha subrayado que “el acceso a la televisión es fundamental tanto para la información como para el entretenimiento, especialmente en el medio rural, donde reside una población envejecida”, y ha recordado que, aunque la competencia en materia de telecomunicaciones corresponde directamente al Gobierno de España, la Diputación y la Junta han decidido actuar de forma coordinada para paliar la falta de cobertura existente y la dejadez del Ejecutivo central en esta materia.

Zamora cuenta con 507 núcleos de población, por lo que la Institución Provincial remitió en el transcurso de este año una carta a todos los ayuntamientos para conocer de primera mano las deficiencias existentes en la recepción de la señal de televisión. Como resultado de esta consulta, se recibieron 33 solicitudes de actuación.

A raíz de estas peticiones, la Diputación de Zamora licitó el pasado mes de septiembre un contrato de consultoría técnica por importe de 12.000 euros, con el fin de analizar la situación y determinar las soluciones más adecuadas.

El estudio elaborado propone intervenir en un total de 13 repetidores de la provincia, actuaciones que permitirán mejorar la cobertura de la TDT a alrededor de 18.800 personas.

En la anualidad de 2025 se actuará de forma prioritaria en los repetidores de Milles y Peñausende, beneficiando a cerca de 8.000 personas, mediante el incremento de potencia de los equipos.

En el caso de Milles, se verán beneficiadas las localidades de Villanueva de las Peras, Santa María de Valverde, La Torre del Valle y Pueblica de Valverde.

Por su parte, el repetidor de Peñausende dará una mejor cobertura a Cabañas de Sayago, El Cubo de la Tierra del Vino y Mayalde, al tiempo que se mejorará de forma paralela el repetidor de Fadón, que da servicio a la comarca de Sayago.

Las obras correspondientes a esta primera fase han sido adjudicadas a la empresa Retevisión por un importe de 43.000 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses, si bien la empresa adjudicataria ha manifestado su compromiso de acortar los plazos y ejecutar los trabajos en un periodo menor.

Según el convenio, la Diputación de Zamora asumirá el coste de las obras, mientras que la Junta de Castilla y León se encargará del mantenimiento de las instalaciones en el futuro, garantizando así la continuidad del servicio.

De cara a 2026, está previsto actuar en tres o cuatro nuevas zonas a determinar en función de la población afectada. Entre los repetidores pendientes están los de Camarzana, Alcañices, Pino, La Bóveda de Toro, Asturianos, Trabazos, Ferreras de Arriba, Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Riofrío de Aliste y Pedralba de la Pradería.

Tanto el presidente de la Diputación como el delegado territorial de la Junta han coincidido en destacar la importancia de la colaboración institucional para mejorar los servicios públicos en el medio rural, luchar contra la brecha territorial y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los zamoranos.