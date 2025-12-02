La música en directo, el mejor plan para despedir el año en Zamora con 16 conciertos en La Cueva del Jazz

La Cueva del Jazz en Zamora se convierte en diciembre en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música en directo.

Durante todo el mes, la sala de conciertos zamoranos ofrecerá una programación diversa que combina rock, blues, indie, psicobilly, teatro de improvisación y tributos a artistas consagrados, con citas para todos los públicos, para despedir el año de la mejor manera posible.

El jueves 4 de diciembre arranca el ciclo Rocking The Stage con el guitarrista americano de blues rock Dudley Taft (USA). El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30.

El guitarrista americano Dudley Taft Dudley Taft

Dudley Taft presentará su nuevo trabajo The Speed of Life. Descendiente de senadores y gobernadores estadounidenses, se alejó de la política para dedicarse a la música.

Ha colaborado con Trey Anastasio (Phish) y tocado con Alice in Chains, Monster Magnet y Lenny Kravitz. Su estilo combina blues clásico y rock de Seattle con influencias de Jimi Hendrix. Las entradas cuestan 10 euros anticipada y 12 euros taquilla.

El sábado 6 de diciembre será el turno de Haciendo El Indie, banda toresana que repasará los grandes éxitos del indie español, desde Vetusta Morla hasta Supersubmarina.

El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30. Carlos Marcos, Sergio, José y Giovanni ofrecerán un directo que, según la organización, "no dejará indiferente a nadie". Las entradas cuestan 8 euros anticipada y 12 euros taquilla.

El domingo 7 de diciembre, víspera de festivo, actúa Atomic Megalodón, trío de Psychobilly zamorano. El concierto comenzará a las 20:30, con apertura de puertas a las 20:00.

Presentarán su nuevo EP Deceive, Inveigle, Obfuscate, con "la fuerza voraz de un tiburón" y un directo que ya ha recorrido toda España. Las entradas cuestan 5 euros anticipada y 7 euros taquilla.

El jueves 11 de diciembre regresa Improperios, teatro de improvisación a cargo de Contra Tiempo Teatro. El espectáculo comenzará a las 21:30, con apertura de puertas a las 21:00.

En esta tercera temporada, la compañía promete abrir "nuevas ventanas a otros mundos" con juegos teatrales donde lo inesperado y lo absurdo crean momentos únicos. Las entradas cuestan 5 euros anticipada y 7 euros taquilla.

El viernes 12 de diciembre llega Lobos, tributo a Leiva y Pereza. El concierto comenzará a las 21:30, con apertura de puertas a las 21:00.

Durante dos horas, la banda repasará los éxitos de Leiva en solitario y sus grandes clásicos con Pereza, combinando sonido y video sincronizado en pantalla LED. Las entradas cuestan 12 euros anticipada y 15 euros taquilla.

Sorteo con Los Gandules

Los Gandules en Zamora Virginia Jiménez

El sábado 13 y domingo 14 de diciembre, llegan uno de los conciertos más esperados del año en la sala. Los Gandules vuelven a Zamora en una doble cita con su fiel público 'Viriato', para ofrecer su dosis habitual de música y mucho humor.

El sábado el concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30, con su "equilibrio entre el humor absurdo y la tontuna", dos guitarras y batas de andar por casa. El domingo será la sesión matinal para familias, que comenzará a las 12:30, con apertura de puertas a las 11:30, con entradas a 8 euros a 12 euros según edad.

Además, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León sortea dos entradas dobles para uno de los dos pases de Los Gandules. Para participar los interesados deben seguir a en Instagram a @elespanolnoticiascyl, @lacuevadeljazz y @los_gandules, compartir en tus stories el reels del sorteo y comentar en el vídeo con quién vendrías a los conciertos. Los ganadores se elegirán mediante sorteo aleatorio el 9 de diciembre y se publicarán en los tres perfiles.

El viernes 19 de diciembre, Inspector Riff, banda zamorana de Rhythm & Blues, Funk y Soul Rock, presentará su primer disco Melon Boy. El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30. Las entradas cuestan 8 euros anticipada y 10 euros taquilla.

El sábado 20 de diciembre, Marabao y Tú hará un tributo a Platero y Tú. El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30. Las entradas cuestan 8 euros anticipada y 12 euros taquilla.

El viernes 26 de diciembre, doble concierto con La Milagrosa y Miniño, patrocinado por Vibra Mahou. El espectáculo comenzará a las 20:30, con apertura de puertas a las 20:00. Las entradas cuestan 12 euros anticipada y 15 euros taquilla.

El sábado 27 de diciembre, Los Toninos ofrecerán un concierto solidario a favor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30. Las entradas cuestan 5 euros anticipada y 7 euros taquilla.

El grupo vallisoletano Arizona Baby Fotografía: Alba Sanzo cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El domingo 28 de diciembre, Arizona Baby regresa a Zamora dentro de su gira otoño-invierno 2025-2026. El concierto comenzará a las 20:45, con apertura de puertas a las 20:30. Las entradas cuestan 16 euros anticipada y 20 euros taquilla.

Finalmente, el martes 30 de diciembre, la sala celebra su aniversario con Ñaco Goñi, pionero del blues en España, acompañado de Kapo Alburquerque, Javier Fernández y Antonio Pax. El concierto comenzará a las 21:00, con apertura de puertas a las 20:30. Entrada anticipada 10 euros y taquilla 12 euros, libre para menores de 16 años.