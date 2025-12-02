Aceite, pan y tradición: Latedo de Aliste conquista a visitantes de toda España con su fiesta más especial

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez y uno de los representantes de la Asociación Cultural La Lagar, Carlos Blanco

Latedo de Aliste, en el municipio de Trabazos, acogerá el próximo domingo 7 de diciembre las XIX Jornadas de producción artesanal de aceite de oliva y elaboración de pan en horno tradicional. El evento permitirá conocer cómo se elaboraba el aceite en la zona, gracias a un microclima que favorecía el cultivo del olivar, y probarlo sobre pan recién horneado.

Durante toda la jornada se celebrarán charlas y talleres de iniciación a la cata de aceite de oliva virgen y a la elaboración de pan tradicional.

También se podrán degustar las tradicionales 'pringadas', acompañadas de miel local, y un cocido alistano, previa reserva. La música de gaiteros de las Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes ambientará la fiesta.

Las jornadas fueron presentadas esta mañana en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora por su presidente, Javier Faúndez, y por Carlos Blanco, representante de la Asociación Cultural La Lagar.

Faúndez ha recordado que el proyecto nació hace casi 22 años y ha celebrado 19 ediciones, sólo interrumpidas dos años por la pandemia del Covid.

El evento surge tras la rehabilitación del antiguo lagar de aceite de Latedo, un molino comunitario usado por todos los vecinos. Faúndez ha destacado al respecto que el microclima de esta localidad transfronteriza ha permitido que los olivos prosperen, y que la producción de aceite era en su momento un recurso económico para consumo y venta de las familias.

Además del lagar, se recuperó el horno de la Tía Emilia y un molino harinero situado en el río del pueblo. Con estas jornadas, en un lugar de apenas medio centenar de habitantes, se busca «revivir aquellas jornadas de invierno» en las que se utilizaba el lagar comunitario.

El presidente de la Diputación también ha querido agradecer a los vecinos de Latedo "porque, año tras año, trabajan para que a lo largo de unas horas se pueda revivir un proceso ancestral, tradicional, no industrial, de cómo se elaboraba el aceite de oliva en esta provincia".

Además, Faúndez ha destacado que es una "fiesta familiar" que atrae visitantes de toda España e incluso del extranjero, y que ha merecido premios como el 'Olivo de Fúxcar' y un reconocimiento de la Asociación Olearum.

El programa de la jornada comenzará a las 10.00 con una charla sobre la manzanilla cacereña y un taller de iniciación a la cata de AOVEs. A las 11.30 arrancará la producción de aceite en el lagar y a las 12.00 un taller de elaboración de pan tradicional.

La comida, previa reserva, será a las 14.00 en el restaurante El Cruce, con degustación de pan artesanal de centeno tostado con aceite de oliva y cocido alistano.

A las 16.00 finalizará el proceso de elaboración del aceite y a las 17.00 se podrán degustar las tradicionales pringadas con miel de Aliste.