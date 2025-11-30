El experto Juan Manuel Bonet abre este lunes el ciclo 'Contextos' con un viaje al París de Baltasar Lobo

El experto y crítico de arte Juan Manuel Bonet abre este lunes el ciclo de conferencias 'Contextos', que organiza la Fundación Baltasar Lobo, para dar a conocer el ambiente artístico, pero también social y político, en el que prosperó el matrimonio de Baltasar Lobo y Mercedes Guillén tras el duro trance del exilio.

La conferencia, que tendrá lugar en el salón de actos de La Alhóndiga (19:30 horas, acceso libre hasta completar el aforo), lleva por título 'El París de Mercedes y Baltasar'. Bonet, uno de los mayores expertos del país en las llamadas vanguardias artísticas, ofrecerá a los asistentes el contexto del París que se convirtió en la capital de las artes desde finales del siglo XX.

Bonet, exdirector del Museo Reina Sofía y del Instituto Cervantes, trazará igualmente las relaciones entre los diferentes artistas españoles que rodearon a Baltasar Lobo, y que confluyeron junto al escultor zamorano en la llamada Escuela española de París, donde destacan nombres como Pablo Picasso, Francisco Bores o Hernando Viñes.

El microciclo 'Contextos' se cierra el jueves, con la presentación de Alberto Martín Márquez, denominada 'Lobo, un hombre en París'. El historiador abundará la Francia ocupada descrita por Juan Manuel Bonet, aportando algunos datos menos conocidos sobre la azarosa vida de Baltasar Lobo y Mercedes Guillén. Martín Márquez se centrará en el momento exacto en el que el matrimonio comienza el exilio, “dejando atrás los horrores de la guerra española” para abrirse a “una nueva vida llena de dificultades”.

“A las miradas recelosas de parte de la sociedad del país vecino se sumará otra pesadilla que esta vez asolará Europa: la II Guerra Mundial”, avanza el ponente sobre su charla (también en La Alhóndiga, a las 19:30 horas), y añade: “El París que Baltasar había anhelado, la gran ciudad del arte, pronto se llenará de esvásticas nazis y personajes sombríos. Baltasar tendrá ahora un nuevo reto: sobrevivir y demostrar su valía como artista”.

El programa 'Contextos' forma parte de la actividad de divulgación que lleva a cabo la Fundación Baltasar Lobo sobre el artista, una iniciativa que tiene su núcleo permanente en la plataforma de contenidos del Museo Baltasar Lobo (www.museobaltasarlobo.es).

Cartel de 'Contextos'

La web ofrece diferentes contenidos multimedia (vídeo, podcast, reportajes) sobre la vida y obra de Baltasar Lobo y Mercedes Guillén, además de un espacio monográfico acerca del exilio republicano español, un fenómeno que afectó a cerca de medio millón de personas tras la guerra civil. Tanto el portal como las redes sociales del Museo Baltasar Lobo ofrecerán la pertinente información sobre el ciclo 'Contextos'.