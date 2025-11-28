Zamora da la bienvenida a la Navidad y brilla con un espectacular encendido de luces

Centenares de personas disfrutan del encendido de las luces de Navidad en la Plaza Mayor de Zamora, este viernes

Zamora ha dado la bienvenida a la Navidad este viernes 28 de noviembre con un espectacular encendido de luces que ha hecho las delicias de pequeños y mayores. Centenares de zamoranos se han agolpado a las 18:30 horas en la Plaza Mayor para disfrutar de la activación de cerca de 200.000 puntos LED instalados en 12 kilómetros de cableado y, especialmente, del increíble árbol de 17 metros.

La música ha acompañado el encendido, con villancicos como 'The little drummer boy' (la versión en inglés del mítico 'El tamborilero') o la versión de David Bisbal de 'El burrito sabanero', que los asistentes han coreado con entusiasmo. Los niños, con bufandas hasta las orejas miraban hacia arriba sin parpadear mientras los padres los alzaban en brazos o en hombros para que no se perdieran ni un destello.

Los gritos de asombro y los aplausos espontáneos han recorrido la Plaza Mayor en el momento en el que han aparecido los espectaculares tonos dorados de las luces y muchos móviles se han alzado para inmortalizar el momento exacto en que la ciudad se ha vestido de fiesta. Un momento familiar en el que los padres han disfrutado de ver en el rostro de sus hijos una sonrisa de ilusión inolvidable.

Centenares de personas disfrutan del encendido de las luces de Navidad en Zamora

A las 20:30, ha llegado el turno de la activación por parte de Caja Rural de Zamora de su iluminación propia en la Plaza de los Sueños, en el parque de La Marina. Un increíble espectáculo de luces y la actuación de Alefran, junto a la icónica bola tridimensional de 12 metros con videowall de siete minutos y más de tres kilómetros de luces LED, ha hecho las delicias de todas las personas que se han acercado hasta este espacio de la ciudad.

Desde las 18.00 horas, además, la Plaza Mayor ha acogido el magosto organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho, que ha repartido 300 kilos de sabrosas castañas asadas con las que las personas allí congregadas han podido deleitarse. El Encuentro Invernal de Gaitas Abrigaita ha abierto su programación en paralelo al encendido, con pasacalles y música tradicional en el entorno del casco histórico durante toda la tarde.

Una completa programación

La decoración municipal incorpora tres puntos selfie renovados: una escena de renos en Diego de Deza, un sobre gigante en la calle Viriato y una bola transitable en el parque del Maestro Haedo. Los Reyes Magos con sus camellos visitarán nueve localizaciones, cambiando cada cinco o seis días para animar a las familias a recorrer distintos barrios.

El sábado el festival Abrigaita ofrecerá pasacalles por el casco antiguo y el Mercado de Abastos desde primera hora, además de música por la tarde en la Plaza de los Sueños.

El domingo los grupos de gaitas recorrerán barrios a bordo del tren turístico municipal y cerrarán el encuentro con un breve concierto final. Entre los participantes figuran formaciones de España y Portugal, con presencia destacada de Lume de Biqueira, que actuará este viernes en la Plaza Mayor alrededor de las 19.30 horas.

La iluminación municipal incluye 80 arcos redistribuidos en zonas comerciales y hosteleras de los barrios de la ciudad. El montaje comenzó en octubre para asegurar un encendido estable y una campaña sin incidencias. El diseño mantiene la línea sobria del pasado año y busca armonía con el casco histórico.

El espectacular encendido de luces en la Plaza de los Sueños de Zamora

La Plaza de los Sueños

En la Plaza de los Sueños, el espectacular encendido de este viernes se complementará con un intenso programa de actuaciones, que se desarrollará hasta el 6 de enero. El calendario incluye a Roncones y Sonajas el 29 de noviembre; el A.C. Grajalejo de Aspariegos el 3 de diciembre; Juanra Junior el día 13; Aures Cantibus el 16; A.C.

Las Flores de Manganeses de la Lampreana el día 18; el Grupo de Baile Escena el 19; el desfile de Ramos de Navidad de la Asociación Belenista La Morana el 20; y la A.C. Villa de Alba de Villalba de la Lampreana el día 26. El 27 de diciembre actuará la Banda de Música de Zamora, seguida de la Asociación Lírica de Zamora Aliza el 28. El 3 de enero cerrará el programa el Grupo 6 de Tréboles junto a la Banda de Música de Zamora.