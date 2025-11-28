Así será hoy el encendido de las luces Navidad en Zamora: horarios y ubicaciones

Zamora dará la bienvenida a la Navidad este viernes 28 de noviembre con un amplio programa que unirá iluminación, tradición y música en varios puntos de la ciudad.

El encendido municipal se celebrará a las 18.30 horas en la Plaza Mayor, donde se activarán cerca de 200.000 puntos LED instalados en 12 kilómetros de cableado y volverá a destacar el árbol de 17 metros. Mientras que Caja Rural de Zamora activará su iluminación propia a las 20.30 horas en la Plaza de los Sueños, en el parque de La Marina.

Y desde las 18.00 horas, la Plaza Mayor acogerá el magosto organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho, que repartirá 300 kilos de castañas asadas.

El Encuentro Invernal de Gaitas Abrigaita abrirá su programación en paralelo al encendido, con pasacalles y música tradicional en el entorno del casco histórico durante toda la tarde.

La decoración municipal incorpora tres puntos selfie renovados: una escena de renos en Diego de Deza, un sobre gigante en la calle Viriato y una bola transitable en el parque del Maestro Haedo. Los Reyes Magos con sus camellos visitarán nueve localizaciones, cambiando cada cinco o seis días para animar a las familias a recorrer distintos barrios.

El sábado el festival Abrigaita ofrecerá pasacalles por el casco antiguo y el Mercado de Abastos desde primera hora, además de música por la tarde en la Plaza de los Sueños.

El domingo los grupos de gaitas recorrerán barrios a bordo del tren turístico municipal y cerrarán el encuentro con un breve concierto final. Entre los participantes figuran formaciones de España y Portugal, con presencia destacada de Lume de Biqueira, que actuará este viernes en la Plaza Mayor alrededor de las 19.30 horas.

La iluminación municipal incluye 80 arcos redistribuidos en zonas comerciales y hosteleras de los barrios de la ciudad. El montaje comenzó en octubre para asegurar un encendido estable y una campaña sin incidencias. El diseño mantiene la línea sobria del pasado año y busca armonía con el casco histórico.

La Plaza de los Sueños

El encendido en la Plaza de los Sueños incluirá un espectáculo de luces y la actuación de Alefran, a las 20.30 horas. El espacio incorpora una bola tridimensional de 12 metros con videowall de siete minutos y más de tres kilómetros de luces LED.

Cartel de la programación de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora

Esta decoración se complementará con un intenso programa de actuaciones, que se desarrollará del 28 de noviembre al 6 de enero.

El calendario incluye a Roncones y Sonajas el 29 de noviembre; el A.C. Grajalejo de Aspariegos el 3 de diciembre; Juanra Junior el día 13; Aures Cantibus el 16; A.C.

Las Flores de Manganeses de la Lampreana el día 18; el Grupo de Baile Escena el 19; el desfile de Ramos de Navidad de la Asociación Belenista La Morana el 20; y la A.C. Villa de Alba de Villalba de la Lampreana el día 26. El 27 de diciembre actuará la Banda de Música de Zamora, seguida de la Asociación Lírica de Zamora Aliza el 28. El 3 de enero cerrará el programa el Grupo 6 de Tréboles junto a la Banda de Música de Zamora.