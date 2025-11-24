Todo lo que necesitas saber del encendido navideño de Zamora: horarios, puntos selfie y un gran magosto

Zamora dará la bienvenida oficial a la Navidad este viernes 28 de noviembre con un encendido que combinará iluminación, música tradicional y un gran magosto tradicional.

El Ayuntamiento activará las luces a las 18.30 horas en la Plaza Mayor y, dos horas después, a las 20.30 horas, Caja Rural de Zamora iluminará su Plaza de los Sueños en el parque de La Marina, donde también se abrirá su clásico espacio navideño con actividades infantiles.

El concejal de Promoción Económica y Fiestas, David Gago, ha indicado que este año se han instalado unos 12 kilómetros de iluminación LED, dos kilómetros más que el año anterior, hasta alcanzar 200.000 puntos de luz.

Presentación del II Encuentro Invernal de Gaitas Abrigaita

El árbol de la Plaza Mayor volverá a tener 17 metros de altura y la principal novedad serán tres puntos selfie completamente renovados.

Los nuevos espacios fotográficos incluyen una escena de renos con huecos para colocar la cabeza, que se instalará previsiblemente en la plaza de Diego de Deza; un sobre gigante con carta abierta ubicado en la calle Viriato; y una gran bola de Navidad transitable en el parque del Maestro Haedo, muy frecuentado por familias.

Además, los Reyes Magos con los tres camellos recorrerán hasta nueve localizaciones, cambiando cada cinco o seis días para animar a los vecinos a descubrirlos por distintos barrios de la ciudad y hacer las delicias de los más pequeños.

Gago ha destacado que este año se han redistribuido 80 arcos decorativos para concentrarlos en zonas con tejido hostelero y comercial. "Estaban puestos en zonas donde no había ni viviendas", ha recordado, subrayando que el objetivo es impulsar la actividad económica en los barrios durante la campaña navideña.

El montaje mantiene el diseño sobrio del año pasado. "No vamos al barroquismo sobrecargado", ha recordado el concejal, y quien también ha defendido que la decoración busca armonía con el casco histórico y su patrimonio.

Además, Gago ha destacado que las luces llevan instalándose desde octubre para garantizar un encendido sin incidencias y "para asegurar que no generen problemas con los vecinos".

Caja Rural de Zamora sumará un año más su iluminación propia en la Plaza de los Sueños, en La Marina. Su técnica de comunicación, Laura Huertos, ha explicado que el espacio contará con un elemento central "igual que los años anteriores", acompañado de personajes infantiles, Papá Noel, su mascota Espi y el habitual jumping. El encendido de la entidad será inmediatamente después del municipal, a las 20.30 horas.

Magosto tradicional y gaitas

El viernes también regresará el tradicional magosto, organizado por el grupo etnográfico Don Sancho, con 300 kilos de castañas que comenzarán a repartirse desde las 18.00 horas en la Plaza Mayor, justo antes del encendido.

El fin de semana se completará con la programación del segundo Encuentro Invernal de Gaitas Abrigaita, organizado por Roncones y Sonajas con apoyo del Ayuntamiento, la Diputación de Zamora y Caja Rural. La apertura coincidirá con el encendido del viernes y contará con pasacalles y actuaciones en la Plaza Mayor.

El festival reunirá a grupos de España y Portugal, entre ellos Os Roleses (Portugal), el Grupo de Gaitas Camin del Carmin (Asturias), la Agrupación de Gaitas de la Escuela Municipal Beatriz de Osorio (Bembibre), la Banda de Gaitas Lume de Biqueira (Madrid) y los anfitriones, Roncones y Sonajas. También actuará la formación madrileña Lume de Biqueira en el escenario de la Plaza Mayor alrededor de las 19.30 horas.

El sábado habrá pasacalles desde primera hora, con recorrido por el casco antiguo y el Mercado de Abastos, mientras que por la tarde varios grupos actuarán en la Plaza de los Sueños.

El domingo, como novedad, los gaiteros se desplazarán a distintos barrios utilizando el tren turístico municipal, que los moverá de una zona a otra para ofrecer pequeñas actuaciones itinerantes. El cierre será un pequeño evento musical final antes de la despedida de los grupos participantes.

Las instituciones colaboradoras han querido destacar que la iluminación y el festival buscan dinamizar la ciudad y crear un ambiente navideño atractivo tanto para los vecinos como para los visitantes. "Vamos a tener unas muy buenas navidades", ha asegurado el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, subrayando el impacto cultural y económico que la programación navideña tiene en la provincia de Zamora.