Zamora ya tiene fecha para su encendido de sus luces de Navidad: más temprano que en años anteriores

Zamora ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad. El concejal de Promoción Económica, Fiestas y Protección Ciudadana, David Gago, ha anunciado que ya ha comenzado el montaje de las luces de Navidad, que este año serán "parecidas a las del año pasado, pero no idénticas".

El encendido oficial tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, con una tarde festiva en la que no faltarán música en directo y un magosto popular, como suele ser ya tradición. "Espero que os guste mucho la decoración de este año y que disfrutemos de la Navidad y de las actividades programadas", ha señalado el concejal a través de sus redes sociales.

La decoración mantendrá la esencia de ediciones anteriores, aunque incorporará nuevos elementos y una ambientación musical renovada en la Plaza Mayor, además de "traer alguna sorpresa" que el Ayuntamiento revelará el mismo día del encendido, según ha apuntado Gago.

Cabe recordar que el año pasado, el Casco Antiguo de Zamora se iluminó con más de 10 kilómetros de guirnaldas y medio millón de puntos LED, además de seis grandes figuras decorativas, entre ellas un ángel de nueve metros en la plaza de la Catedral.

El alumbrado también llegó a distintos barrios de la ciudad, con medio centenar de adornos repartidos por San Lázaro, San Isidro, La Vaguada, La Alberca, La Candelaria y Vista Alegre, extendiendo la iluminación más allá del centro histórico.

Una de las novedades más destacadas fue el diseño dinámico de las figuras de la calle Santa Clara, inspirado en la decoración londinense.

Además, las letras luminosas de Zamora volvieron a ocupar un lugar central en la Plaza Mayor, junto al árbol de 17 metros, la iluminación de la torre de San Juan de Puerta Nueva y los adornos del Ayuntamiento y la Policía Municipal.