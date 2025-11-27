Zamora suma ocho protectores más de la ciudad: "No dejéis que el tedio os aparte de la misión de prestar ayuda al ciudadano"

El Ayuntamiento de Zamora ha incorporado hoy ocho nuevos bomberos a su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Los aspirantes han tomado posesión de sus plazas tras completar satisfactoriamente el curso de formación básica que los preparaba para afrontar las demandas del servicio.

El acto, celebrado en el salón de plenos del Consistorio, estuvo presidido por el alcalde, Francisco Guarido, quien felicitó a los nuevos efectivos y les deseó "suerte en la carrera que ahora comienzan dentro de los Bomberos de Zamora".

Por su parte, José Luis Borrego, jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, les dio la bienvenida al "mejor trabajo del mundo". Les recordó que deben "no dejéis que el tedio os aparte del verdadero significado de este trabajo, que es prestar ayuda al ciudadano".

Los ocho nuevos bomberos que se unen al cuerpo son César Alonso Gallego, Pablo Pastor Sainz, Óscar Borrego Prieto, Iván Remesal Castaño, Víctor Belver Delgado, Adrián Rodríguez Díez, Fernando Calvo García y Raúl Lucas Ramos.