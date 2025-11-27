Zamora abre en Portugal y Asturias nuevas vías de cooperación para reforzar el turismo en la capital

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha acudido a Miranda de Douro para intervenir en el encuentro del Consorcio OET Durios, centrado en iniciativas transfronterizas vinculadas al desarrollo sostenible y la conservación natural.

Durante las jornadas celebradas el lunes y martes, se presentaron los trabajos realizados por el Ayuntamiento para analizar la situación ambiental de la ciudad.

Strieder ha señalado que los resultados "se aplicarán en un proyecto piloto en Zamora", previsto en un terreno del barrio de Alviar. El objetivo es crear un gran espacio verde que refuerce la infraestructura natural de la zona y actúe como defensa de la biodiversidad y frente al cambio climático, además de mejorar las condiciones del barrio.

En la reunión se abordaron aspectos relacionados con la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos, citados por el concejal como "beneficios que los humanos obtienen de los sistemas naturales", así como el papel de los corredores ecológicos, definidos como zonas que permiten conectar espacios fragmentados para facilitar el movimiento de especies y mantener procesos ecológicos esenciales.

El responsable de Turismo participó también este miércoles en Gijón en la Asamblea de Spain by Train, la antigua Red de Ciudades AVE.

En la sesión se presentaron las líneas de trabajo previstas para los próximos meses, entre ellas la asistencia a ferias nacionales e internacionales como Berlín ITV, Londres WTM, Fitur o Intur. Strieder ha recordado que el tren es un medio de transporte "comunitario y sostenible y una forma diferente de viajar".

La Asamblea abrió además el proceso para elegir nueva presidencia, con el plazo de presentación de candidaturas ya en marcha.