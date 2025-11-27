El Ayuntamiento de Zamora aprueba un presupuesto de 79,5 M€: cifra récord en servicios sociales y sin subir impuestos

El pleno del Ayuntamiento de Zamora del mes de noviembre ha aprobado el presupuesto municipal para el año 2026. Las cuentas ascienden a 79.503.063,15 euros, lo que supone un incremento marginal del 0,16% respecto al ejercicio anterior.

El nuevo presupuesto destaca por su acentuado carácter social, impulsando una cifra récord en la partida de Servicios Sociales, como así señala el consistorio. En concreto, se destinarán 5,2 millones de euros al contrato de ayuda a domicilio, lo que supone un aumento de 1,6 millones de euros (un 45%) respecto al año anterior, con el objetivo primordial de erradicar las listas de espera en este servicio fundamental.

En cuanto a la gestión de los servicios públicos, el Ayuntamiento garantiza su mejora continua sin necesidad de incrementar los tributos a los ciudadanos. Para 2026, la inversión en estos servicios superará los 27,2 millones de euros, 2,6 millones más que en el ejercicio anterior.

El desglose presupuestario se centra principalmente en 42,2 millones para gastos corrientes en bienes y servicios y 26,6 millones para gastos de personal.

En el ámbito de las inversiones reales, se contemplan 5 millones de euros para nuevas actuaciones, que se sumarán a los más de 15 millones de euros que ya se están ejecutando en inversiones actualmente en marcha.

En la sesión también se aprobó el límite de gasto financiero para 2026, fijado en 78.297.943,79 euros, asegurando así el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Además, se dio luz verde a la determinación del justiprecio de 51.975 euros para la expropiación de unas parcelas necesarias para las obras de remodelación de las Aceñas de Gijón.

El pleno concluyó con la aprobación de dos mociones conjuntas por todos los grupos municipales. La primera, en el marco de la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, busca promover el conocimiento y reconocimiento de su cultura.

La segunda moción, relativa al 50 aniversario del abandono al pueblo saharaui, reafirma el compromiso con su derecho de autodeterminación, condena la ocupación marroquí y exige al Gobierno central que revierta su postura e impulse un referéndum libre.

Asimismo, se formalizó la toma de posesión de María Esperanza Saavedra Gutiérrez como nueva concejala del Partido Popular, tras la renuncia de Sergio de Fuentes Román, quien también ha dejado la dirección de Ifeza para ser gerente del PP de Zamora.