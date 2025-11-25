La Diputación estrena un centro pionero en cuidado a mayores con atención digital y teleasistencia avanzada

Ell presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el alcalde de Granja de Moreruela, Juan Carro; la vicepresidenta tercera, Amaranta Ratón, y el jefe de la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco

La Diputación de Zamora ha inaugurado este martes el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela. El espacio se convierte en el nodo principal del proyecto Silver Jobs, financiado por la Unión Europea a través del programa POCTEP.

El nuevo centro ha supuesto una inversión de 152.000 euros. El presupuesto incluye 48.000 euros destinados a la reforma del edificio, de los que la Diputación ha aportado 38.000 y el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, titular del inmueble, ha contribuido con 10.000 euros.

Además, se han invertido 104.000 euros en equipamiento tecnológico financiado en un 75 % por Fondos FEDER y en un 25 % por la institución provincial.

El CIS nace como un espacio de referencia en atención digital dirigida a personas mayores, especialmente en la comarca de Tierra de Campos. Está equipado con tecnología de última generación que permitirá ofrecer atención remota, teleasistencia avanzada, seguimiento digital y acompañamiento personalizado a los usuarios.

El centro ofrecerá apoyo específico a personas con patologías vinculadas a la salud mental y pondrá en marcha programas de prevención en enfermedades asociadas al envejecimiento.

También funcionará como centro de formación presencial y en remoto para profesionales del ámbito sociosanitario, con el objetivo de favorecer la especialización y mejorar la atención en el medio rural.

La gestión del CIS estará a cargo de la Fundación Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La Diputación subraya que este modelo permitirá combinar tecnología y proximidad en la atención a los mayores de la provincia.

El CIS de Granja de Moreruela actuará como nodo principal de una red que incorporará dos centros satélite en Benavente y Villalpando.

Esta estructura permitirá ampliar la cobertura y reforzar la atención en diferentes áreas de Zamora. En paralelo, el proyecto avanza en Braganza, donde se implantará un modelo idéntico con dos nodos secundarios.

La institución provincial prevé que, si el funcionamiento es positivo, la iniciativa pueda replicarse en otras zonas de la provincia de Zamora.

Silver Jobs está liderado por la Diputación de Zamora y cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, el Municipio de Braganza y el Instituto Politécnico de Braganza.

Al acto han asistido el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el alcalde de la localidad, Juan Carro; la vicepresidenta tercera, Amaranta Ratón; y el jefe de la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco, junto a representantes de las entidades socias.

Durante la inauguración, Faúndez ha explicado que el CIS "es una apuesta ambiciosa para abordar de forma innovadora el reto del envejecimiento en las zonas rurales".

Finalmente, ha destacado la combinación de "tecnología, formación y servicios de proximidad para mejorar la vida de nuestros mayores y generar nuevas oportunidades en el territorio".