Morales del Vino tendrá una nueva depuradora de 2,5 millones con financiación de la Junta y la Diputación de Zamora

La Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Morales del Vino han firmado este lunes el protocolo que permitirá impulsar la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio.

La actuación supone una inversión total de 2.520.831 euros, sin IVA. El reparto económico será conjunto. Somacyl aportará 1.008.332,48 euros.

La Diputación de Zamora sumará 1.008.332,48 euros. El Ayuntamiento de Morales del Vino completará la financiación con 504.166,25 euros. Las administraciones señalan que la obra responde al crecimiento poblacional y estacional del municipio, que ya supera los 3.000 habitantes.

El documento ha sido rubricado por el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; y la alcaldesa, Carmen Lorenzo.

La construcción de la nueva EDAR se ajusta a las competencias autonómicas de apoyo técnico y financiero a las entidades locales en materia de depuración. El proyecto se alinea con la planificación estatal y autonómica vigente.

El objetivo es cumplir las exigencias nacionales y comunitarias en materia de saneamiento y vertido, consideradas por las instituciones como un requisito "imprescindible" para garantizar un sistema adecuado.

El protocolo prevé la creación de un grupo de trabajo con representantes de cada administración. La función del equipo será coordinar e impulsar las actuaciones hasta la recepción final de la obra. Las instituciones califican esta coordinación como una herramienta "necesaria" para avanzar de forma conjunta.

El proyecto incluye la ejecución del emisario de llegada y el diseño completo de la nueva depuradora. La línea de agua incorporará obra de llegada, aliviadero y by-pass general, pozo de gruesos, bombeo, desbaste de gruesos, tamizado de finos, desarenado y desengrasado.

También dispondrá de un by-pass para el agua pretratada, regulación y medición de caudal, reactor biológico de aireación prolongada tipo carrusel y sistema de clarificación.

La línea de fangos integrará recirculación, bombeo de fangos en exceso, espesamiento por gravedad, acondicionamiento y deshidratación mediante centrífugas.

El diseño contempla transporte y almacenamiento de los fangos ya deshidratados. Las administraciones destacan que este equipamiento permitirá un funcionamiento "más eficiente" y un control preciso del proceso de depuración.

La nueva EDAR dotará a Morales del Vino de una infraestructura moderna y adaptada a la normativa europea. Garantizará un vertido de calidad y una gestión ambiental "responsable". Somacyl asumirá el mantenimiento de las instalaciones para asegurar un funcionamiento adecuado y continuado.

Según la Junta, este proyecto reafirma el compromiso de las tres administraciones con la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia y con la protección del entorno natural, un esfuerzo que consideran "prioritario" para avanzar en sostenibilidad.