Un vehículo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca una grave colisión múltiple con dos heridos

Accidente en la A-6 a la altura de Castrogonzalo (Zamora)

Un vehículo que circulaba en sentido contrario en la autovía A-6 ha provocado una grave colisión múltiple esta tarde que dejó dos heridos en el término municipal de Castrogonzalo (Zamora).

Más de 10 llamadas al 112 alertaron sobre las 14:35 horas de que un turismo circulaba en sentido Madrid por la calzada correspondiente al sentido A Coruña, a la altura del kilómetro 255,000. La Guardia Civil de Tráfico de Zamora activó de inmediato el protocolo de interceptación.

Posteriormente, a las 14:40 horas, se alertó de la colisión frontal entre el vehículo que circulaba de forma temeraria y otros dos turismos.

El siniestro dejó varias personas heridas, y los servicios de emergencia confirmaron que uno de los ocupantes había quedado atrapado en el interior del vehículo.

En el lugar, el personal sanitario atiende finalmente a dos personas, una mujer de 53 años que es trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León y un hombre de 65 años que es evacuado en helicóptero medicalizado al mismo centro asistencial.