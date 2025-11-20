Caja Rural de Zamora entrega 2.000 euros a Cruz Roja para reconocer su labor humanitaria durante los incendios

La presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos, y el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto

Caja Rural de Zamora ha celebrado el acto de entrega de una donación de 2.000 euros a Cruz Roja Zamora. La aportación procede del Día Solidario de Caja Rural – Seguros RGA, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre y en el que participaron empleados del Grupo Caja Rural en una convocatoria que la entidad considera ya una tradición anual.

La cooperativa de crédito explica que esta jornada refleja su "compromiso social" y que tiene como finalidad apoyar el desarrollo local y ayudar a quienes se encuentran en una situación vulnerable. El importe recaudado se dirige íntegramente a programas y entidades de carácter social, como parte de la política de responsabilidad de la organización.

En esta edición, Caja Rural de Zamora ha decidido entregar los fondos a Cruz Roja Zamora. La entidad subraya su intención de "reconocer el esfuerzo excepcional" que la organización humanitaria ha realizado durante los incendios registrados este año en la provincia, donde su labor fue determinante para atender a las personas evacuadas, proporcionar albergue de emergencia, apoyo psicosocial y acompañamiento a las familias afectadas.

La entidad destaca que la capacidad de respuesta de Cruz Roja en emergencias ha sido "esencial" para reducir el impacto de estos siniestros y garantizar una atención rápida y eficaz. Su intervención permitió activar recursos de manera inmediata y asegurar una cobertura adecuada en momentos de especial tensión para la población.

Caja Rural destaca que Cruz Roja mantiene una presencia constante en la provincia mediante programas centrados en la cobertura de necesidades básicas, la prevención de la pobreza, la infancia, el empleo y la atención a personas en riesgo de exclusión.

Y valora muy positivamente su labor ofreciendo apoyo integral, cercano y adaptado a cada situación, con el respaldo de voluntarios y equipos especializados que atienden a miles de familias cada año.

La organización distribuye alimentos, productos esenciales, apoyo emocional, orientación laboral y recursos de emergencia. Su actividad contribuye a reforzar la cohesión social y a mejorar la calidad de vida de quienes afrontan dificultades, especialmente en episodios como los incendios vividos recientemente.

En el acto de entrega participaron la presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos Ares, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto Martín, quienes agradecieron la colaboración y destacaron la importancia de mantener iniciativas que impulsen la solidaridad en la provincia.