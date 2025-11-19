El Merendero de Los Pelambres sufre un robo mientras se busca nuevo hostelero que se haga cargo del negocio

El merendero de Los Pelambres, en Zamora, ha sufrido un robo durante el pasado fin de semana mientras continúa en proceso de reforma.

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el concejal de Turismo, Christoph Strieder, quien ha detallado que los ladrones entraron rompiendo una puerta de cristal, del lado que da al río Duero. Una vez allí, se han sustraído varias lámparas y algunos grifos recién instalados, ya que el local permanece aún cerrado a la espera del nuevo licitador.

La Policía Nacional ha detallado a este periódico que durante el mismo fin de semana también se registraron "varias sustracciones de efectos" en el barrio de San Frontis, donde se encuentra el merendero, en este caso materiales de "muy escasa entidad" en maquinaria de obra.

Cabe recordar que el edificio ha estado inmerso en una reforma integral. En los últimos meses, Tragsa ha ejecutado la instalación de placas solares y la mejora del aislamiento térmico de toda la envolvente, trabajos que han supuesto una inversión de 143.000 euros. Una vez finalizados, se inició la renovación del interior para que el espacio pudiera recuperar su uso y volver a ser licitado.

La reforma interior tiene un presupuesto estimado de 50.000 euros. Incluye trabajos de electricidad, fontanería y albañilería destinados a adaptar el merendero a la normativa vigente.

El robo se ha producido con la obra prácticamente terminada, aunque todavía sin abrir al público, ante la falta de licitador que se haga cargo del merendero más famoso de Zamora. Y es que Los Pelambres no han podido abrir sus puertas aún tras ser retirada la concesión al conocido hostelero Manuel Garrote por cometer un fallo en la presentación de su oferta.

Así que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Zamora trabaja para entregar la licitación al siguiente postor que, presumiblemente, será Roberto García, conocido empresario de Zamora por gestionar otros negocios hosteleros similares.