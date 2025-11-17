Aprobados 7 millones de euros para la reparación de más de 240 kilómetros de 61 caminos rurales de Zamora

La Diputación de Zamora ha aprobado de forma definitiva de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la reparación de caminos municipales con capa de rodadura bituminosa, dotadas con 7 millones de euros entre las anualidades de 2025 y 2026.

La convocatoria de subvenciones permitirá a entidades locales de la provincia actuar en más de 240 kilómetros de 61 caminos municipales, mejorando la conectividad rural, la seguridad vial, el acceso a los servicios esenciales y la movilidad.

Los caminos que se incluyen en la línea de ayudas son vías de titularidad municipal con un deterioro generalizado, usadas por la población como auténticas carreteras, pero cuyo mantenimiento excede la capacidad económica de los consistorios.

La intervención de la Diputación de Zamora permite recuperar la funcionalidad y garantizar los desplazamientos seguros para vehículos agrícolas, transporte escolar, servicios públicos y vecinos.

Los trabajos afectan a caminos estratégicos para la movilidad rural como conexiones intermunicipales, accesos a carreteras principales, zonas agrícolas, ganaderas y patrimoniales, y rutas de transporte escolar.

Dicha convocatoria forma parte del Plan extraordinario de inversiones de la institución provincial, que incluye la incorporación de 5 millones de euros de remanentes del Presupuesto de este 2025, a los que se sumarán dos millones el próximo año, hasta completar la inversión global destinada exclusivamente a estas actuaciones.

La Diputación de Zamora licitará un contrato de servicio de mantenimiento de firmes, que permitirá llevar a cabo las obras de manera ágil y eficaz. La previsión es que se saque a licitación el contrato de forma inmediata, con el objetivo de que se pueda adjudicar antes de finalizar el año y las actuaciones se ejecuten en el bienio 2026-2027.

El contrato incluye eliminación de blandones, limpieza de cunetas, renovación del firme con aglomerado en caliente y la reposición de la señalización vertical.

De la convocatoria se excluyen expresamente los 18 caminos en tierras presentados, los caminos en los que se ha actuado en la última década y los caminos cuya reparación corresponde a la Junta, entre los que está el camino de Ferreras de Arriba a Otero de Bodas, que se está ejecutando actualmente, y el llamado Camino del Lobo, incorporado al Plan de la Raya.

La resolución provisional se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 10 de octubre de 2025. Tras el periodo de alegaciones, se han estimado las presentadas por Cerecinos de Campos y Morales del Vino, incorporándose a la resolución definitiva.

Los consistorios beneficiarios tendrán que cumplir con las obligaciones fijadas en las bases, entre ellas colocar un cartel informativo (2x1,5 metros) con el texto 'Camino Rural, Actuación financiada por la Diputación de Zamora', señalizar la limitación de tonelaje en entradas, intersecciones y salidas; y asumir conservación y el mantenimiento del camino una vez finalizadas las obras.

La resolución definitiva se publicará próximamente en el BOP y posteriormente se notificará a los ayuntamientos beneficiarios, que dispondrán de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a que se publique para aceptar expresamente la ayuda.

Accesos a La Hiniesta

Por otro lado, se han aprobado los pliegos e iniciado el procedimiento de licitación de las obras para mejorar los accesos de la carretera ZA-P-1405 a La Hiniesta, una intervención clave para asegurar el incremento de la seguridad vial en dos puntos de conexión con la localidad y reducir así situaciones de riesgo detectadas por los servicios técnicos.

Dicha actuación cuenta con un presupuesto de 442.603,32 euros, financiados al 100% con los Fondos Propios 2025. La obra se efectuará en dos accesos diferenciados, en los kilómetros 4+400 y 6+100 de la carretera ZA-P-1405, donde se concentran los principales problemas de maniobrabilidad y visibilidad detectados en la vía.

En el primer acceso, en el punto kilómetro 4+400, se han constatado situaciones de peligrosidad por la escasa visibilidad en las incorporaciones, tanto para los que se dirigen a Zamora como los que acceden desde la capital hacia la travesía de La Hiniesta, debiendo realizar una fuerte reducción de velocidad en el carril.

El proyecto contempla la ampliación de la calzada existente para habilitar un carril central multifunción, que actuará como carril de incorporación y espera, permitiendo efectuar los giros con mayor seguridad y sin que se interfiera en el tráfico principal.

En el acceso del punto kilómetro 6+100 se sustituirá la intersección en 'T' por una glorieta partida, permitiendo los movimientos seguros de entrada y salida hacia La Hiniesta, giros a izquierda y derecha en ambos sentidos y cambio de sentido de vehículos que circulan hacia Zamora o las comarcas de Tierra de Alba y Aliste, sin necesidad de que realicen maniobras arriesgadas.