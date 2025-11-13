La nueva estación de autobuses de Zamora tendrá zona comercial y aparcamiento: la Junta destina 290.000 euros

La Junta de Castilla y León ha licitado la redacción del proyecto y la asistencia técnica para la dirección de las obras de la nueva estación de autobuses de Zamora.

La inversión asciende a 290.000 euros y el plazo para redactar el proyecto será de tres meses, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl),

Desde la Junta señalan que la actuación forma parte de la estrategia autonómica de modernización de la red de estaciones de autobuses de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico asegura que su intención con esta rehabilitación es dotar a Zamora de una infraestructura "moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales de los viajeros".

La nueva terminal se construirá sobre la parcela que ocupa el edificio actual, inaugurado en 1990. El proyecto supondrá una transformación completa del espacio y prevé un edificio de una sola planta, que eliminará desniveles y barreras arquitectónicas.

De esta forma, el edificio ofrecerá accesos directos entre las zonas de espera y las dársenas, garantizando una circulación "más cómoda y segura" para los usuarios.

El diseño incluirá también la reordenación de las dársenas, una zona de espera exterior cubierta y la renovación integral de la imagen arquitectónica.

Además, se construirá un aparcamiento y una zona comercial en superficie, aprovechando parte de la huella del edificio actual.

Según la Junta, la nueva infraestructura se convertirá en "una referencia en la red autonómica", al tiempo que contribuirá a impulsar la actividad urbana y mejorar la calidad del transporte público en la provincia.

Sostenibilidad y eficiencia energética

El proyecto incorporará criterios de máxima eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Contará con una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de climatización eficientes, carpinterías aislantes y una cubierta térmicamente protegida, lo que reducirá el consumo energético y las emisiones.

Asimismo, la estación dispondrá de un sistema de gestión centralizada que permitirá automatizar accesos, regular el flujo de viajeros y optimizar el estacionamiento de autobuses, mejorando la operatividad del conjunto.

Durante la presente legislatura, la Junta ha destinado más de 40 millones de euros a la reforma y modernización de estaciones de autobuses en Salamanca, Ávila, Palencia, León, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Almazán y Soria.

También se trabaja en la intermodalidad entre la estación de autobuses y la de tren de alta velocidad de León, y continúan las obras de mejora en Valladolid, Benavente y El Burgo de Osma.

Con este nuevo proyecto, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la accesibilidad y la cohesión territorial en la comunidad.