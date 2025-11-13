La Cueva del Jazz de Zamora celebra noviembre con un viaje musical desde el punk más rabioso al blues más puro

El templo musical por excelencia de Zamora La Cueva del Jazz en Vivo presenta una programación de noviembre que combina historia, autenticidad y una apuesta inquebrantable por la música en directo.

Cada fin de semana, el escenario de Puerta Nueva se encenderá para recibir nombres legendarios y nuevas promesas, confirmando que "seguimos con ilusión y ganas de ofrecer música en vivo, de la mejor calidad, a nuestra pequeña ciudad".

Así que no es de extrañar que la programación de noviembre de 2025 venga cargada de energía. El viernes 14, el histórico Manolo Kabezabolo y Los Ke Te Revientan el Bolo traerán a Zamora un directo de pura actitud punk.

Manolo Kabezabolo. Carbajal.

Más de cuatro décadas de rebeldía avalan al músico aragonés, que regresa con una banda renovada y una "descarga aún más salvaje y directa". Las entradas ya están a la venta por 18 euros anticipadas.

El sábado 15, las guitarras seguirán rugiendo con La Gripe y Tú, proyecto heredero del legado de Platero y Tú. Integrada por Juantxu y Jesús, bajista y batería originales de la formación, junto a Txema y Fran 'Malanoche', la banda promete "muy buen rollo y mucho rock and roll". Con las ya entradas agotadas, a buen seguro que será una noche de pura nostalgia y energía en la sala zamorana.

El jueves 20 será el turno de una leyenda viva del blues: Vargas Blues Band. Javier Vargas, guitarrista con ocho discos de platino y colaborador de artistas como Santana o Miguel Ríos, presentará su nuevo álbum Down Under Blues. Inspirado en Australia, el disco "trasciende el blues tradicional" con un sonido que mezcla raíces y modernidad.

El rugido de Puño Dragón y la rebeldía de Kamikazes

El viernes 21 subirá al escenario de la sala zamorana Puño Dragón, una de las bandas más potentes de la nueva ola del rock alternativo. Los asturianos presentarán su segundo disco, Juegos Violentos, una propuesta "ácida, directa y valiente" que ha conquistado festivales como el Sonorama. Su sonido es una mezcla de fuerza y profundidad emocional, con letras que rozan la ironía.

Puño Dragón Facebook

El sábado 22 será el turno de Kamikazes, la banda madrileña de Carabanchel que lleva el rock en la sangre. Su paso por la Cueva promete una noche intensa junto a Riada, grupo invitado.

Con discos como Niños Perdidos y Fuego Polar, Kamikazes se han ganado un hueco por mérito propio gracias a su "energía, cercanía y letras que llegan a la gente".

De Denver a Zamora: el country más auténtico

El jueves 27 de noviembre, el ciclo internacional Rocking The Stage traerá una cita doble a Zamora con el country más crudo. Bob Wayne, heredero del espíritu de Johnny Cash y Kris Kristofferson, presentará su nuevo disco 13 More Truckin’ Songs, un homenaje a los camioneros y a la vida en carretera.

Junto a él actuará Munly J Munly, figura clave del movimiento Gothic Country de Denver y alma de Slim Cessna’s Auto Club.

El viernes 28, la sala zamorana acogerá el concierto de KYR4, artista gallega que fusiona pop y estilos urbanos con letras poéticas y cercanas.

El concierto, dentro del circuito AIEnRUTA, contará con la colaboración de la artista zamorana COPO y del Colectivo 49, en una noche que promete sensibilidad y energía a partes iguales.

El broche de oro del mes será el sábado 29 con el regreso de Guadalupe Plata, la banda de Úbeda que ha convertido el blues psicodélico y el duende andaluz en una marca inconfundible.

Guadalupe Plata Facebook

Con casi dos décadas de trayectoria, premios como el Ojo Crítico y giras por medio mundo, el dúo es una de las formaciones más reconocibles del panorama nacional. Su música, dicen, "no es solo una excepción, sino una definición estilística en sí misma".

Cuarenta años de pasión por el directo

Con esta programación, La Cueva del Jazz vuelve a demostrar por qué es uno de los espacios de música en directo más respetados de Castilla y León. En sus paredes resuena una historia de resistencia, pasión y compromiso con la cultura musical.

Cada concierto, grande o pequeño, mantiene viva la esencia con la que todo empezó hace más de cuarenta años: el amor por la música en vivo.

La Cueva del Jazz en Vivo nació como un empeño personal de Miguel Sotelo, apasionado incansable de la música en directo. Su historia se remonta a 1984, cuando en Zamora apenas existían espacios dedicados a la música en directo.

Tras la prohibición en 2004 de realizar conciertos en el local original, sus impulsores decidieron crear un nuevo espacio "totalmente acondicionado" para continuar con la misma filosofía: conciertos auténticos, cercanos y variados.

La Cueva del Jazz en sus inicios La Cueva del Jazz

El nuevo local abrió sus puertas el 12 de marzo de 2008 con una Jam Session entre músicos locales, una seña de identidad que aún define su espíritu. Un día después, la cantante estadounidense de blues Gail 'Mojo' Muldrow inauguró oficialmente el escenario con un concierto que hizo vibrar al público zamorano. Desde entonces, La Cueva ha sido un punto de encuentro de referencia de toda España para artistas locales, nacionales e internacionales.

Por La Cueva del Jazz han desfilado nombres de todos los estilos y generaciones. Desde Albert Pla, El Kanka o Depedro, hasta Guadalupe Plata, Shinova, Rufus T. Firefly o Sex Museum. También han pisado su escenario figuras internacionales como Dr. Feelgood, The Brew, Boo Boo Davis o Cedric Burnside. Una nómina impresionante que demuestra la magnitud del compromiso de este espacio con la música en vivo.

Esa misma pasión se refleja en su 'Ciclo de Grupos Zamoranos', una apuesta por las bandas locales de todos los estilos, desde los más jóvenes hasta los veteranos. Porque si algo define a La Cueva es su constancia: ofrecer un refugio sonoro donde el público y los músicos se sientan parte de la misma familia.