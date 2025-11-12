Los electricistas que revolucionan el mercado con una compañía de luz sin trampas: "No estamos a vender"

Los consumidores españoles viven en un mercado saturado de ofertas, compañías y reclamos, donde parece que cada semana aparece una nueva eléctrica, Feníe Energía reivindica algo tan sencillo como poco habitual: la confianza. Una confianza que proviene directamente de quien te hace ese contrato eléctrico, que no es otro que tu propio instalador.

Esa es la gran diferencia de Feníe, tal y como explica Javier Hernández, presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Zamora (AEZA). "Es el que tienes al teléfono, el que te conoce, el que te atiende cuando tienes un problema. Y sabes que te va a aconsejar lo mejor para ti, no lo que más le haga ganar", añade.

Frente a las grandes corporaciones, Feníe Energía se define como "la compañía de los instaladores". Y no es una metáfora. "Somos nosotros y es nuestra", apunta Raúl Juan Viñuela, representante de Zamora en el Consejo de Dirección de la empresa. "No es una firma del Ibex 35. No trabajamos para ellos, ellos trabajan para nosotros", añade.

Ese sentido de pertenencia se traduce en un servicio donde el beneficio se mide en confianza y en ahorro para el cliente, más que en comisiones.

"En Zamora, los clientes no son clientes, suelen ser amigos", recuerda Hernández, "y para un amigo siempre quieres lo mejor", añade. Esa es la base de un modelo que se apoya en la proximidad y en la relación personal.

Porque detrás de cada contrato hay un profesional local, conocido y accesible, que se juega su reputación en cada factura. De hecho, es esta profesionalidad la que ha hecho que en Zamora, Feníe sume ya alrededor de 4.200 contratos, con 40 agentes profesionales a su servicio.

"No es una venta, es un asesoramiento"

Ambos destacan que la clave de Feníe Energía está en el acompañamiento de cada uno de sus clientes, recordando que no se trata de campañas de contrataciones temporales. "Nosotros somos asesores energéticos. La gente nos trae sus facturas, nos pide consejo, y muchas veces les decimos: 'aguanta donde estás, de momento', si así lo consideramos. No se trata de ganar un euro más al mes, sino de que el cliente esté contento", explica Raúl Juan Viñuela.

Ese trato directo y honesto marca la diferencia con el resto de comercializadoras eléctricas y más en una provincia como Zamora. "No hay tantos clientes, no puedes permitirte perder uno por una comisión mínima", explican ambos.

"Prefiero que me llame mañana para hacerle una instalación, a que no lo haga porque se ha enfadado por un recibo de la luz", recalca Javier Hernández.

La filosofía se resume en una idea: el instalador como aliado. "Nos interesa que el cliente esté conforme", añade Viñuela. "La luz es un apoyo, una ayuda para los instaladores. Si el cliente no se ve beneficiado, el juego ya no vale. Porque puede perjudicarte en tu función principal, que es tu trabajo de siempre", recalca.

Confianza frente a la desconfianza

El mercado eléctrico vive desde hace años una auténtica confusión para los consumidores por el gran número de empresas que comercializan electricidad en el mercado libre. "Estamos en un nivel en el que las compañías eléctricas salen de debajo de las piedras", describe Hernández. "Hay eléctricas de telefonía, de internet… y al final, el usuario está saturado", añade.

De hecho, el sector ha visto desaparecer y renacer multitud de comercializadoras en los últimos años. "Durante la crisis eléctrica se fueron muchas, pero ahora han vuelto a salir otras", comenta Viñuela. "Hay eléctricas asociadas a operadoras de telefonía o a petroleras. Pero la diferencia es que nosotros no somos una marca que viene de fuera, somos los de aquí", recalca.

En ese "aquí" está la clave. Feníe Energía no es solo una compañía eléctrica: es una red de profesionales locales que dan la cara, que conocen a sus clientes y que comparten con ellos la vida diaria de su ciudad o su pueblo. "Lo nuestro no es prometer luz más barata, es ofrecer confianza", resume Hernández.

Tarifas milagro

A eso se suma la desconfianza por "un mercado ha sido muy agresivo", explica Viñuela. "Hay compañías que juegan con otra baraja. Te ofrecen descuentos o tarifas milagro que luego no se sostienen, y el cliente acaba volviendo porque la factura vuelve a subir", asegura.

En ese contexto, Feníe Energía ofrece estabilidad y las cosas claras. "Cuando la gente la conoce, no se marcha. Pero cuesta vencer la inercia", admite Hernández.

"Muchos siguen con la compañía 'de siempre', aunque paguen más. Y lo curioso es que casi nadie sabe cuánto paga por el kilovatio. Solo saben que abonan 50 euros al mes, pero podrían estar pagando 35. Es un 30% menos, pero no se paran a pensarlo", se lamenta.

El desconocimiento de la factura

Para los instaladores, uno de los grandes problemas sigue siendo la falta de comprensión sobre las facturas. "No sabemos leer una factura de la luz y da igual los años que pasen, la gente sigue sin entenderla", explica.

Viñuela añade que el problema no es tanto la complejidad de estas, sino la falta de interés. "Solo hay que entender tres conceptos: la potencia, la energía y los impuestos. Con eso ya sabes si te conviene o no lo que estás pagando", asegura.

Un desconocimiento que, lógicamente, lleva a decisiones erróneas. Estos expertos ponen como ejemplo la instalación de placas solares y cómo afectan realmente al ahorro energético.

"Hay quien piensa que al poner placas solares va a ahorrarse 60 euros al mes, cuando en realidad su consumo energético real es de 12 euros. El resto son impuestos o potencia contratada", explica Hernández.

Formación continua

Por eso es fundamental el asesoramiento y Feníe se preocupa en formar a estos electricistas para que sean capaces de encontrar el equilibrio y"estudiar cada factura al detalle y aconsejar con conocimiento".

Gracias a ello, los instaladores mantienen un alto nivel de actualización técnica y normativa. "No vendemos humo, vendemos conocimiento", resume Hernández. "Eso nos da autoridad cuando explicamos a un cliente por qué una opción es mejor que otra. Y ese es el valor que más se aprecia", añade.