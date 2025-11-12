La Subdelegación de Pontevedra niega a UPA-COAG la autorización para su protesta en Vigo por el AVE de Sanabria

La Alianza UPA-COAG mantiene su convocatoria de protesta en Vigo el próximo sábado 15 de noviembre contra la reducción de paradas del AVE en la estación de Sanabria Alta Velocidad.

Lo hará "a pesar del veto", que aseguran ha provocado la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, tras inadmitir a trámite la solicitud de concentración por coincidir con otro evento del Concello de Vigo en la misma fecha y lugar.

La organización agraria ha decidido mantener la manifestación, aunque cambia su ubicación y horario. Finalmente se celebrará en la Plaza del Rey de Vigo a las 16.30 horas, así que igualmente la protesta coincidirá con el encendido del alumbrado navideño de Vigo.

La Alianza confía en aprovechar esa visibilidad para trasladar su mensaje y denunciar públicamente lo que considera "una injusticia contra el medio rural zamorano". Además de visibilizar el rechazo a la eliminación de tres paradas diarias en la estación de Otero de Sanabria, una decisión que UPA-COAG considera "injusta y perjudicial para el medio rural".

Cabe recordar que el motivo de la protesta es la reducción de frecuencias que Renfe aplicó el 9 de junio, cuando entraron en vigor los nuevos horarios de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid.

Desde esa fecha, la estación de Sanabria AV perdió los dos primeros trenes de la mañana con destino a Zamora y Madrid, así como un convoy de regreso desde la capital.

Desde entonces, el primer tren hacia Madrid parte a las 12:27 horas, lo que ha generado "incesantes quejas entre los usuarios" y un amplio malestar social en la provincia de Zamora.

UPA-COAG acusa directamente al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de ser "uno de los principales artífices" de la supresión de paradas.

La organización recuerda que el regidor gallego reclamó a comienzos de año trenes "más rápidos y directos entre Vigo y Madrid, sin importarle las consecuencias derivadas", lo que provocó la eliminación de paradas intermedias como Sanabria, Medina del Campo o Segovia.

Caballero defendió en aquellos días públicamente la medida como un "avance sustancial", afirmando que "tomaron la decisión correcta" el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según el alcalde gallego, la reducción de paradas era necesaria para mejorar la competitividad y los tiempos de viaje entre Galicia y la capital.

Sin embargo, la Alianza considera que la medida ha tenido un efecto devastador en Castilla y León, especialmente en la provincia de Zamora.

Las organizaciones agrarias recuerdan que la estación de Otero de Sanabria, inaugurada en diciembre de 2021 y financiada con fondos públicos, "nació para vertebrar el territorio y acercar el noroeste de la comunidad al resto del país", y hoy "pierde utilidad por decisiones que solo benefician a los grandes núcleos urbanos".

"No puede ser que se prioricen los tiempos de viaje de Vigo a costa de dejar incomunicada una comarca entera", subrayan desde la Alianza, que considera la situación "una muestra más del abandono del medio rural".

El colectivo sostiene que la supresión de paradas "supone un nuevo recorte de servicios básicos" y "agrava una situación ya frágil" en zonas rurales en materia de transporte, sanidad, educación y servicios administrativos. También alerta de que esta pérdida "desincentiva el turismo y dificulta la permanencia de la población en los pueblos".

Con esta movilización, UPA-COAG pretende "recordar a quienes impulsaron la supresión de paradas" que su decisión afecta "a la vida diaria y al futuro de cientos de familias del medio rural zamorano".

La organización agraria asegura que mantendrá las protestas "hasta que Renfe devuelva a Sanabria AV las conexiones perdidas" y restablezca unos servicios "que nunca debieron suprimirse".