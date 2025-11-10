Crisanto Vicente, nuevo jefe de la Policía Municipal de Zamora

Crisanto Vicente ha tomado este lunes el relevo como nuevo Jefe de la Policía Municipal, tras la jubilación del Mayor Jefe Tomás Antón. Así se ha escenificado en el Teatro Principal de Zamora durante la celebración del Día de la Policía Municipal, con la presencia del alcalde, Francisco Guarido y el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago.

El nuevo jefe, natural de San Marcial, ha tomado posesión de su cargo asegurando que mantendrá "una línea continuista con el trabajo que se ha venido desarrollando hasta ahora" y destacó que "la Policía Municipal está al servicio de los ciudadanos de Zamora".

También se celebró un emotivo homenaje y despedida al Mayor Jefe Tomás Antón, quien concluye su servicio tras una larga trayectoria en la Policía Municipal.

Guarido ha reconocido especialmente "su dedicación, compromiso y entrega al frente del cuerpo", y agradeció su papel en la modernización del servicio.

El recuerdo se extendió también a Paulino Concejo del Valle, de 91 años, que ingresó en la Policía Municipal en 1958 y llegó a ser Jefe del cuerpo entre 1995 y 1997.

Durante el acto, Paulino recibió una placa de reconocimiento de manos del alcalde, acompañado por su hijo, el inspector Luis Concejo, en un momento especialmente emotivo para todos los presentes.

El evento ha incluido, además, la entrega de nombramientos y placas a los diez nuevos policías que se incorporan al cuerpo, así como los ascensos de varios agentes, entre ellos el propio Crisanto Vicente como inspector jefe, Luis Concejo como inspector, Elena Caballero como subinspectora, y otros oficiales como María del Carmen Belver, José Vidales y Jaime Rosón.

Medallas al mérito

También se han entregado las medallas al mérito de la Policía Municipal, las cuales han distinguido tanto a agentes locales como a miembros de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Audiencia Provincial de Zamora, en reconocimiento a la colaboración entre cuerpos y su labor profesional.

Entre los galardonados figuran Ana Descalzo Pino, Pedro Mariano Matellán, Pedro Ruiz Parra y Elías Capitán Vaquero, así como los oficiales Vicente Urones, Amando Vicente, Juan Antonio Rodríguez y Manuel Vaquero.

Especial emoción despertó el reconocimiento ex aequo a los agentes Álvaro Burón Larruscaín y Víctor Santiago Junquera, que el pasado septiembre lograron reanimar a un bebé de dos meses tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos destacaron en aquellos días "la trascendental importancia de su intervención para salvar su vida".

Francisco Guarido, dedicó también unas palabras a los trabajadores de los servicios municipales que colaboran habitualmente con la Policía Local. "Son empleados que merecen un reconocimiento por su labor diaria en la limpieza viaria, recogida de basura, alumbrado o mantenimiento de parques y jardines", afirmó.

Guarido destacó, además, el esfuerzo del Ayuntamiento por mantener una plantilla completa y equilibrada, apuntando que "la incorporación del último reemplazo permite acercar el número de mujeres al de hombres en la Policía Municipal".

El acto concluyó con la entrega de placas de agradecimiento a representantes de Valoriza, Prezero, Aquona, Aceinsa y del Servicio Municipal de Jardines.