El inesperado visitante por las calles de Zamora: un ciervo se cuela en un parking tras recorrer el casco urbano
El animal permanece en el aparcamiento a la espera de encontrar la mejor solución por los servicios sanitarios.
Este domingo, 9 de noviembre, ha dejado una imagen más que curiosa en Zamora. Un ciervo se ha colado en el casco urbano de la ciudad y no solo eso, sino que ha optado por llegar hasta el parking de San Martín.
El viaje urbano del ejemplar se ha iniciado en la calle Pisones, siguiendo por Doctor Fleming hasta llegar al aparcamiento, donde se ha resguardado, posiblemente, debido a la gran expectación que ha creado su presencia.
El animal se encuentra dentro del parking y las autoridades han procedido a cerrar las salidas del aparcamiento, mientras la Policía Municipal está en contacto con los servicios veterinarios municipales y la Junta de Castilla y León.
El animal, que no ha ocasionado destrozos y su aventura por el casco urbano ha transcurrido sin mayores consecuencias más allá de la sorpresa de los viandantes, está a la espera de que las autoridades estudien la mejor solución tanto para su integridad como para no comprometer la seguridad de ninguna persona.