Zamora analizará los modelos de cooperación internacional en la lucha contra la soledad no deseada

Queda muy poco para el VII Congreso Internacional Silver Economy, organizado por la Diputación de Zamora, que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de noviembre. Un espacio en el que se podrán analizar los modelos de cooperación internacional en la lucha contra la soledad no deseada a través de expertos llegados de México, Japón o Corea del Sur.

El Teatro Ramos Carrión acogerá durante tres jornadas a distintos expertos de todo el mundo que ratificarán, además, al territorio zamorano como un referente europeo en el ámbito de la economía plateada.

Las jornadas pretenden mostrar cómo es la provincia, con sus desafíos, y objetivos a futuro, que es convertirse en un lugar de innovación y colaboración en beneficio de todos los que la componen.

El simposio, de carácter internacional, con inscripción gratuita y un apartado de Premios y Trabajos, está financiado por la Fundación la Fundación Caja Rural de Zamora y el plazo para apuntarse termina el próximo 10 de noviembre.

Comenzará el jueves 27 de noviembre con dos mesas de trabajo por la mañana: 'Nuevos avances en la investigación sobre el envejecimiento: patologías de la tercera edad' y 'Deporte y salud: estilo de vida saludable'.

Ya por la tarde habrá otras dos mesas. Se abrirá con 'Seguridad y protección jurídica de las personas mayores y discapacidad' y esta primera jornada se cerrará con 'Modelos de cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra la soledad no deseada', desde las 18:00 horas y sentará las bases de una nueva agenda global para la inclusión social y el envejecimiento.

Esta última mesa estará formada por ponentes de alto valor, como Miguel Ángel Matilla Blanco, consultor zamorano afincado en México, especialista en comunicación estratégica y reconocido a nivel internacional con numerosos galardones, como los Napolitan Victory Awards en modalidades como consultor revelación del año, consultor de oratoria y debate del año, informe gubernamental del año y excelencia en una campaña electoral; y Serafín Pazos Vidal, experto en desarrollo rural y territorial en la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local (AEIDL).

Además, la mesa contará con especialistas de países referentes en el ámbito del envejecimiento, como es Paula Cisneros Cristóbal, de la Embajada de Japón, quien tratará el reto que tiene el país nipón con el envejecimiento y las experiencias desde el país más longevo del mundo; y Mi Gant Chung, presidenta de la Federación de Comunidades de Corea del Sur (GAOK).

El VII Congreso Internacional Silver Economy, presidido por Su Majestad la reina Doña Sofía, contará un año más con la declaración de interés sanitario por parte de la Junta de Castilla y León, validando, por tanto, el rigor científico-sanitario de este evento, referente a nivel nacional y con contenidos de alto valor para todos aquellos que asistan.

Este simposio mundial se consolida como un foro de referencia para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimiento en lo relacionado con la Silver Economy, donde se darán cita académicos, juristas, empresarios, medios de comunicación, agentes sociales, científicos, profesionales de la medicina y la salud, empresarios, emprendedores y estudiantes, entre otros.

Un encuentro que representa una oportunidad única para fortalecer redes de colaboración, fomentar el emprendimiento social y promover un enfoque integral que sitúe a las personas mayores en el centro de las políticas de desarrollo territorial y bienestar con Zamora como protagonista.