El singular regalo de un sacerdote zamorano al Papa que lo une divinamente con la provincia de León

El Papa León XIV con el singular regalo que le ha hecho un sacerdote zamorano Instagram

Que Robert Francis Prevost escogiera el pasado 8 de mayo el nombre de Papa León XIV ya adelantaba que el sumo pontífice iba a vivir más de una anécdota con Castilla y León y, especialmente, con la provincia leonesa.

La coincidencia en el nombre es motivo suficiente para aprovechar la unión divina entre el Papa y León. Eso lo sabía toda la comunidad religiosa. Y esto lo ha aprovechado Héctor Galán Calvo, sacerdote zamorano y actual párroco de la iglesia de Lourdes.

El religioso ha participado este pasado viernes en una audiencia del Papa León XIV a la Fundación Internacional Religión y Sociedad.

Héctor Galán Calvo junto al Papa León XIV Instagram

Una cita que el párroco zamorano ha aprovechado para acercarse al sumo pontífice para charlar con él y, además, hacerle entrega de una serie de obsequios entre los que destaca uno especialmente por original.

Tal y como se observa en las fotografías que el propio Héctor Galán ha compartido en redes sociales, el párroco ha podido fotografiarse con León XIV, charlar con él y entregarle los regalos.

Entre estos últimos destaca una fotografía de la señal de la carretera N-630 en la que se anuncia que León se encuentra a 14 kilómetros.

Haciendo alusión a cómo se conoce al Papa, con este obsequio, el sacerdote zamorano ha querido rendir homenaje al paralelismo que mantiene el nombre del sumo pontífice con la provincia leonesa.

De esta forma, la unión divina entre ambos perdurará para siempre, a la espera, quizás, de que el Papa pueda visitar como máxima autoridad de la Iglesia Católica la provincia leonesa.