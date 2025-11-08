El mensaje de un influencer argentino tras visitar Zamora: "Venir y valorarla ayuda a que España no se siga vaciando"

Imagen del río Duero a su paso por Zamora y, en el círculo, Román Socias en el vídeo publicado en sus redes sociales @Romansocias Instagram

El poder de los influencers cada vez es más patente. Por eso, el mensaje de Román Socias, con más de 800.000 seguidores en Instagram y TikTok, cobra mayor importancia tras su visita a la ciudad de Zamora.

El influencer argentino, conocido como Romancito y afincado en Valencia, comenzó hace un tiempo una vuelta a España para conocer los distintos rincones de nuestro país, ensalzando su belleza cultural, natural y patrimonial. Una de sus últimas visitas ha sido Zamora, desde donde ha ensalzado un importante mensaje.

Román Socias comienza uno de sus últimos vídeos explicando la pérdida de población que ha venido sufriendo la ciudad zamorana en las últimas décadas, pasando de 300.000 habitantes en la provincia en la década de los 50 a "casi la mitad" en la actualidad y 60.000 en la ciudad.

"Esto es algo que preocupa", señala acertadamente el influencer. Por eso, destaca la importancia de contar con instalaciones como el Museo Etnográfico de Castilla y León, ya que "visitarlos, valorarlos y venir a ciudades como Zamora ayuda a que esa España no se siga vaciando".

El influencer argentino arranca su visita de Zamora a las orillas del río Duero, desde donde destaca la "hermosa vista" que se disfruta en el Puente de Piedra o la abundancia de arquitectura románica en la ciudad.

Tras su llamamiento a valorar la conocida como 'España vaciada' y promover la visita a lugares como el Museo Etnográfico de Castilla y León, el influencer conoce varias de las iglesias románicas del siglo X al XII con las que cuenta Zamora.

Santa María la Nueva y Santa María Magdalena son algunas de ellas. También visita la Catedral de San Salvador. O hace referencia a leyendas locales como la del Portillo de la Traición o la de Viriato.

"Zamora está en la ruta del modernismo europeo, una de las pocas ciudades de el norte y oeste de España que está aquí", destaca sorprendido Román.

La Plaza Mayor, el Castillo de Zamora o el Museo de Baltazar Lobo son otras de las esencias de la cultura, tradición, patrimonio e historia que el argentino enseña en su vídeo, dando una muestra real, profunda y atractiva de una ciudad que se reinventa cada vez más para luchar contra la denominada despoblación.