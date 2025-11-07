Dos referentes del ciclismo transfronterizo se convierten en embajadores del proyecto que unirá Zamora y Tras-os-Montes

El proyecto Iberlobo On Bike ha elegido a sus embajadores oficiales, los ciclistas Vicente González Martín y Jorge Mariz. Dos referentes del ciclismo de resistencia y aventura a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa.

Ambos deportistas han sido seleccionados por su trayectoria, experiencia y compromiso con la práctica del ciclismo como forma de vida. Según la organización, representan los valores esenciales del proyecto y que son "esfuerzo, interés y conexión entre territorios".

La organización también apunta que su participación "aportará autenticidad y emoción" a este proyecto transfronterizo, que unirá Zamora y Tras-os-Montes mediante rutas que combinan tramos de carretera y montaña (MTB).

Los itinerarios recorrerán algunos de los paisajes más espectaculares del entorno del Parque Natural de los Arribes del Duero, donde la naturaleza, el deporte y la cooperación entre regiones se dan la mano.

Vicente González Martín, natural de Zamora, descubrió su pasión por la bicicleta de niño, cuando sus tíos le regalaron una de aquellas míticas bicis "plegables". A los 17 años, con sus primeros ahorros, compró su primera bicicleta de carretera.

Tras un paréntesis por motivos de estudios y trabajo, en 1989 adquirió su primera MTB, una auténtica 'rara avis' en aquel momento. Desde entonces no ha dejado de practicar esta modalidad, participando en pruebas como el Open de Galicia de MTB, los 101 Kilómetros de Ronda (en cuatro ocasiones) o el Trofeo Diputación de Zamora, donde ha conseguido varios podios.

Su relación con la bicicleta de carretera ha sido constante, y en los últimos años ha sumado el triatlón, disciplina en la que ha sido campeón de Castilla y León en la categoría Veteranos III durante las dos últimas temporadas.

Reconocido como ciclista Silver, Vicente González encarna el perfil del deportista "polivalente, constante y apasionado". Más allá de la competición, disfruta de las salidas semanales con su grupo de amigos, recorriendo caminos y carreteras en busca de nuevos paisajes.

Activo en redes sociales, comparte sus experiencias sobre dos ruedas y su visión del ciclismo como una actividad que "une deporte, naturaleza y amistad".

Por su parte, el portugués Jorge Mariz es un ciclista brigantino con una sólida trayectoria en el ciclismo de gran fondo y maratón, tanto en carretera como en montaña. Su nombre es habitual en los podios de las principales pruebas de Portugal, donde combina experiencia, constancia y una profunda conexión con el norte luso.

Actualmente compite con el equipo Penacova CEG Reconco, con el que ha logrado importantes resultados: vencedor en su categoría Élite en el Gerês Granfondo y en el Douro Granfondo 2025, segundo en la general del Serra da Estrela Granfondo, y ganador absoluto en pruebas de BTT como la Maratona Vimont de Macedo de Cavaleiros.

En 2022 representó a Portugal en el Campeonato del Mundo UCI Granfondo celebrado en Trento (Italia), consolidando su presencia en el pelotón internacional de resistencia.

Apasionado de las rutas largas, los puertos y los paisajes del interior portugués, Mariz combina el espíritu competitivo con una intensa conexión con la naturaleza. Según el propio corredor, cada recorrido supone "una oportunidad de superación y una puerta abierta al descubrimiento".