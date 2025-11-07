Una avería masiva deja incomunicada a Toro: sin Internet ni red móvil de varias compañías de telefonía

Una grave avería en una torre de telecomunicaciones de Toro ha dejado prácticamente incomunicada a la ciudad desde ayer por la tarde.

Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Toro a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el incidente está afectando a casi todas las compañías telefónicas que operan en el municipio zamorano. Aunque inicialmente se creía que el problema afectaba solo a los clientes de Vodafone, multitud de usuarios han reportado también problemas en Orange, Fribraline o Pepephone, entre otras.

Una avería que no solo está afectando a las líneas de fibra o ADSL de los clientes toresanos, sino también a la red de telefonía móvil y hasta está provocando "algún microcorte" en la electricidad de los domicilios.

Desde el Ayuntamiento de Toro trasladan que el problema aún persiste, casi 24 horas después, y que se trata de una avería masiva que tendrá que solventar el operador responsable de dicha torre de telecomunicaciones. Si bien, no pueden precisar cuánto durará dicho arreglo y se restablecerán los servicios con normalidad.

Varios toresanos están compartiendo su experiencia sobre lo sucedido en redes sociales, trasladando que se encuentran sin Internet ni red móvil desde ayer. Una situación que otros relatan que ha alcanzado a localidades vecinas como Vezdemarbán, donde tampoco tienen cobertura móvil de varias compañías.

Otros explican que se han comunicado con sus correspondientes compañías y que les trasladan que el problema podría demorarse hasta el próximo lunes.